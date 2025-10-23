قال وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد نضال الشعار، إن سورية تعتزم إطلاق جولة ترويجية دولية خلال الأشهر المقبلة لجذب استثمارات جديدة من دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة، بهدف دعم جهود إعادة الإعمار وتحفيز الاقتصاد المحلي، وذلك وفق ما نقلته وكالة بلومبيرغ.



وأوضح الشعار، في مقابلة على هامش «منتدى المرونة المستقبلية» في العاصمة البريطانية لندن، الثلاثاء، أن معظم الصفقات الموقعة مع الحكومة السورية «جدية»، مشيرا إلى أن دمشق تسعى لاستقطاب رؤوس أموال أجنبية لدعم مشاريع إعادة الإعمار والتأهيل.



وأضاف أن تشكيل البرلمان الجديد خلال الشهرين المقبلين سيمهد لإصدار تشريعات اقتصادية «أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين»، مؤكدا أن رؤيته لإعادة الإعمار تقوم على «استبدال الميليشيات بالأسواق، والفساد بالشفافية».



وأكد الشعار أن الحكومة السورية تهدف إلى إنعاش إنتاج النفط والغاز، مع إمكانية إشراك مستثمرين في مشاريع مستقبلية، مشددا على حاجة البلاد إلى الغاز لتشغيل المصانع المتوقفة، وقال: «مصانعنا تعاني بشدة، وبمجرد استعادة مواردنا، ستنخفض كلفة التشغيل بشكل كبير».



وأشار إلى أن العقبات السياسية في شمال شرقي سورية لا تزال تعرقل استعادة الإنتاج النفطي.



وفي سياق متصل، قال الشعار في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، إنهم يأملون رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سورية رسميا خلال الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أن العمل جار لـ«حشد التأييد وممارسة بعض الضغط» لإكمال هذا المسار.



وبين أن الحكومة تأمل بأن يصل مشروع القانون الأميركي المتعلق بإلغاء العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر، إلى الرئيس الأميركي «قبل نهاية العام»، وقال: «بمجرد توقيعه نكون قد تحررنا من العقوبات».



وأشار الشعار إلى أن الحكومة تأمل أيضا بخفض الرسوم الجمركية الأميركية على التجارة مع سورية، التي تصل إلى 41%، مضيفا أن شركات أميركية قد تستثمر في البلاد بعد انفتاح الاقتصاد.