أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ارتفاع قيمة التجارة العربية في السلع والخدمات بمعدل 4.5% لتتجاوز 3.6 تريليونات دولار خلال عام 2024.



وذكرت المؤسسة في بيان صحافي أمس، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثانية (ضمان الاستثمار) لعام 2025، أن هذه القيمة جاءت محصلة لارتفاع الصادرات بمعدل 1.17% لتبلغ 1.9 تريليون دولار، والواردات بمعدل 7.8% إلى أكثر من 1.7 تريليون دولار.



وأشارت إلى نمو التجارة العربية في السلع بمعدل تجاوز 5% إلى 2.8 تريليون دولار مدفوعا بارتفاع الصادرات السلعية في المنطقة بمعدل 0.3% لتبلغ 1.5 تريليون دولار، ولفتت إلى ارتفاع الواردات 11% لتتجاوز قيمتها 1.3 تريليون دولار، وكمحصلة لذلك تراجع فائض الميزان التجاري السلعي بمعدل 43% ليبلغ 167 مليار دولار خلال عام 2024.