

عبدالله الراكان



أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي القرار الوزاري رقم 1432 لسنة 2025 بشأن تنظيم الانتماء والاشتراك الرياضي للعسكريين، والذي يقضي بحظر مشاركة العسكريين في الأنشطة المدنية خارج إطار المؤسسة العسكرية.



ونص القرار في مادته الأولى على حظر مشاركة العسكريين في الجمعيات والاتحادات والهيئات المدنية كأعضاء أو عاملين في جمعيات النفع العام أو النقابات أو مجالس إدارات الأندية والاتحادات أو اللجان غير المخصصة للجيش، حفاظا على حيادية المؤسسة العسكرية وتفرغ منتسبيها لأداء مهامهم.



وأكدت وزارة الدفاع أن القرار يأتي في إطار تحديث اللوائح التنظيمية للمخطط العام للهيئة العسكرية، وضمان الالتزام بأحكام الضبط والانضباط العسكري، مشيرة إلى أن جميع الجهات المختصة ستتولى تنفيذ القرار كل فيما يخصه اعتبارا من تاريخ صدوره في 12 أكتوبر 2025.