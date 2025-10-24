

كرّمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الاسكندرية رئيس جمعية المهندسين الكويتية م.محمد فهيد السبيعي، تقديرا لجهوده وإسهامات الجمعية في تطوير وتعزيز العلاقات المهنية والأكاديمية بين الجانبين.



وقدم التكريم للسبيعي رئيس الأكاديمية أ.د.إسماعيل عبد الغفار والذي نظمته رابطة الخريجين بالأكاديمية العربية، وذلك في المقر الرئيسي للأكاديمية في منطقة أبو قير بالاسكندرية.



وأعرب رئيس الجمعية بالمناسبة عن الشكر العميق لرئيس الأكاديمية على الدعوة والحفاوة والتكريم التي يلقاها المهندسون الكويتيون من الأكاديمية، لافتا إلى أن التواصل المستمر بين الأكاديمية وخريجيها يرسخ ويدعم العلاقات المهنية - الهندسية ويرتقي بمهارات الخريجين في مختلف المجالات.



وأشاد بجهود القائمين على الأكاديمية لتعزيز التواصل مع خريجيها، وتوطيد الروابط بين الماضي والحاضر، وإبراز النماذج الناجحة التي ساهمت في دعم مسيرتها وتعاونها مع جمعية المهندسين الكويتية.



وأكد حرص «المهندسين» على تقديم كل ما هو ممكن لترسيخ وتطوير العلاقات بين الجانبين، لافتا إلى الدور المهم والكبير الذي يقوم به مئات المهندسين الكويتيين الذين أتموا دراستهم في الأكاديمية منذ تأسيسها.