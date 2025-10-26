أعلن بنك الخليج عن فوزه بجائزة «أفضل برنامج للجيل القادم» ضمن فعاليات جوائز التميز المصرفي في إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025، التي نظمتها مجلة MEED العالمية في دبي.



وتأتي هذه الجائزة تقديرا لجهود بنك الخليج في تطوير برامج مصرفية مبتكرة تستهدف رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشاريع الواعدة، من خلال تقديم حلول مالية واستشارية متخصصة تمكنهم من تنمية أعمالهم وبناء مستقبل مالي مستدام.



وقد تم اختيار بنك الخليج لنيل هذه الجائزة استنادا إلى عدة معايير مهنية، شملت: تصميم برامج تمويلية واستشارية مبتكرة للشباب ورواد الأعمال الجدد، وإطلاق منتجات مصرفية مرنة وخدمات رقمية تعزز تجربة العملاء من الجيل الجديد، إلى جانب ريادة البنك في التحول الرقمي عبر تطبيقه المتطور على الهواتف الذكية، فضلا عن تطوير خدمات مصرفية خاصة متميزة تشمل: التمويل بضمان الأصول، والخدمات الاستثمارية الحصرية، والبطاقات المصرفية النخبوية للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية.



وبهذه المناسبة، صرح نائب المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية - إدارة الثروات في بنك الخليج، عبدالرحمن الخبيزي، قائلا: يسعدنا الحصول على هذه الجائزة المرموقة التي تكرم التزامنا بدعم الشباب الكويتي ومساعدتهم على تطوير أعمالهم ومستقبلهم المالي. إن هذه الجائزة ليست فقط تقديرا لما أنجزناه، بل مسؤولية تحفزنا على مواصلة الابتكار وتلبية تطلعات الجيل القادم.



وأشار إلى أن بنك الخليج يركز بشكل استراتيجي على الخدمات المصرفية الخاصة، ويقدم من خلالها برامج ومبادرات نوعية تستهدف الأثرياء الشباب والمستثمرين المستقبليين، إضافة إلى العمل المستمر على تنمية قاعدة عملائه وتعزيز ولائهم، بما يسهم في دفع عجلة النمو خلال السنوات المقبلة.



وأضاف ان البنك يحرص على تقديم خدمات نوعية ومتميزة لعملاء إدارة الثروات، من خلال حلول مصرفية خاصة وشخصية تتماشى مع احتياجاتهم وأسلوب حياتهم، مما يسهل عليهم إجراء معاملاتهم المصرفية بكل يسر، ويسهم في استقطاب المزيد من العملاء ذوي الملاءة المالية العالية الباحثين عن تجربة مصرفية راقية ومصممة خصوصا لهم.



يذكر أن بنك الخليج قد حصل مؤخرا على جائزة «أفضل تجربة عميل في الخدمات المصرفية الخاصة» ضمن جوائز Private Banker International Global Wealth Awards 2025، التي تعد من أبرز الجوائز العالمية في قطاع إدارة الثروات.