بيروت - بولين فاضل



تعاقدت الفنانة نادين الراسي، على المشاركة ضمن أبطال مسلسل «موج عالي»، الذي سيعرض في رمضان المقبل، ونشرت عبر صفحتها الرسمية على «إنستغرام» صورا من مقر شركة «وايز برودكشن» توثق لحظة توقيعها على العقد والانضمام إلى بطولة العمل مع كل من: سيرين عبد النور ومحمد الأحمد وعدد آخر من الفنانين.



كما نشرت شركة «وايز برودكشن» صور التعاقد، وكتب: «المنتج مجد جعجع يتعاقد مع النجمة نادين الراسي لمسلسل «موج عالي» (اسم مؤقت)، وهو من إخراج باسم السلكا، وكتابة مؤيد النابلسي». وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع هذا الإعلان ونالت الصور إعجاب الآلاف، وانهالت التعليقات التي أيدت هذا الاختيار وأكدت حماسها لتواجد نادين وسيرين في عمل مشترك، متمنين لهما النجاح خلال شهر رمضان.



ومن المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل في الأسابيع القليلة المقبلة في العاصمة الإماراتية (أبوظبي)، وتدور أحداثه حول قصة حب معقدة وصعبة، وتتقاطع حياتهما في ظروف غير تقليدية، وتبرز التباينات في طباعهما وتأثير البيئة المحيطة في مسار علاقتهما.