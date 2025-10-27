

بداح العنزي



انتهت البلدية من إعداد تقرير بشأن تعديل قرار المجلس البلدي بشأن اعتماد مكونات مشروع المركز التعليمي الثقافي الترفيهي بشارع عبدالله الأحمد.



وقال مدير عام البلدية بالتكليف م.منال العصفور في تقرير إن المشروع يعتبر حاليا قيد الطرح وفق تعميم المزايدات رقم 1 لسنة 2023 بشأن المزايدات في الجهات الحكومية، وتم تمديد مدة تقديم العطاءات (الإقفال) لتنتهي في 1/3/2026، وسبق للبلدية مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع للاستفسار عن إمكانية إجراء أي تعديلات في وثائق المزايدة، حيث أفادت إدارة الفتوى والتشريع بإمكانية التعديل ما دامت فترة تقديم العطاءات سارية.



لذلك، فإن الرأي الفني يتضمن التالي:



الموافقة على طلب بلدية الكويت (قطاع المشاريع) تعديل بعض البنود الواردة في قرار المجلس البلدي في 19/2/2022 المعدل لقرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 4/4/2004 الخاص بمشروع المركز التعليمي الثقافي الترفيهي بشارع عبدالله الأحمد على النحو الآتي:



أولا: تعدل الفقرة 2 من البند (ثانيا) من قرار المجلس البلدي لتكون كالتالي:



تعديل البند (ثالثا) من قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ م أ/ ف 9/ 155/ 11/ 2022 د2) ليكون كالتالي:



ثالثا: اعتماد مكونات المشروع وبياناتها كالتالي:



1 - قطعة (أ) تتضمن مبنى واحدا يتألف من عدد 40 دورا وتفصيلها كالتالي:



- عدد 3 سراديب تحت الأرض لمواقف السيارات.



- عدد 14 دورا من الدور (الأرضي) ولغاية الدور (الثالث عشر) تحتوي على مساحات تأجيرية للانشطة الثقافية، والترفيهية، والتعليمية، والتجارية.



- عدد 25 دورا من الدور (الرابع عشر) ولغاية الدور (الأربعين) تستخدم لنشاط فندق أو مكاتب إدارية أو مزيج بين النشاطين.



2 - قطعة (ب) تتضمن مبنى واحدا يتألف من عدد 11 دورا وتفصيلها كالتالي:



- عدد 3 سراديب تحت الأرض لمواقف السيارات.



- عدد 11 دورا من الدور (الأرضي) ولغاية الدور (العاشر) تحتوي على مساحات تأجيرية للأنشطة الثقافية والترفيهية والتعليمية والتجارية يعلوها سطح يتضمن مساحات للتنزه ومسطحات خضراء وألعاب مجانية للأطفال.



3 - قطعة (جـ) تتضمن مبنى واحدا مواقف عامة للسيارات يتألف من عدد 6 أدوار وبيانها كالتالي:



- عدد 3 سراديب تحت الأرض لمواقف السيارات.



- عدد 6 أدوار من الدور الأرضي ولغاية الدور الخامس فوق الأرض لمواقف السيارات لخدمة المنطقة المحيطة بالمشروع يعلوها سطح يستخدم كحديقة مجانية للتزلج.



- حذف المساحات البنائية للمباني الخاصة بالقطع «أ» و«ب».



ثالثا: يعدل البند (خامسا) من قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ م أ/ ف 9/ 155/ 11/ 2022 د2) ليكون كالتالي:



خامسا: تستخدم المساحات التأجيرية المتبقية للمشروع بعد اقتطاع مساحة الفندق أو المكاتب أو كلاهما كالتالي:



- مساحات للأنشطة التجارية (محلات البيع بالتجزئة والمطاعم والمقاهي) لا تزيد عن 60% من كامل المساحة التأجيرية للمشروع.



- مساحة للأنشطة التعليمية والثقافية والترفيهية لا تقل عن 40% من كامل المساحة التأجيرية للمشروع.



رابعا: يضاف بند جديد (سابعا) الى قرار المجلس البلدي ليكون نصه كالتالي:



1 - السماح بتوفير أدوار الخدمات حسب متطلبات المشروع وعدم احتساب مساحتها ضمن المساحة البنائية المقررة لمباني المشروع.



2 - تخويل الإدارات المختصة بتعديل مسميات الأنشطة مع المسميات المعتمدة لدى وزارة التجارة والصناعة.



3 - الالتزام بالقرار الوزاري رقم 930 لسنة 2019 بشأن لائحة المعارض المؤقتة وتعديلاته.



4 - يلغى ما يخالف ذلك من أحكام سابقة.