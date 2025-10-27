أعلن جهاز حماية المنافسة عن موافقة مجلس إدارته على استحواذ شركة التطوير القابضة على نسبة 100% من أسهم شركة المصالح الاستثمارية، وذلك بعد استكمال دراسة المركز الاقتصادي لعملية التركز رقم (CPACNM000362025).



وجاء القرار رقم 96 لسنة 2025 الصادر عن مجلس الإدارة استنادا إلى القوانين واللوائح المنظمة لعمل الجهاز وبعد موافقة المجلس في اجتماعه رقم 105 المنعقد بتاريخ 13 أكتوبر 2025.



وأكد القرار على تنفيذ عملية الاستحواذ وفق الضوابط المقررة مع إلزام الجهات المختصة كل فيما يخصه باتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار جميع الأطراف المعنية بالقرار والعمل به من تاريخ صدوره.