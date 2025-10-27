عبدالحميد الخطيب



تحدثت الفنانة زهرة عرفات عن كواليس مشاركتها في مسلسل «أمي»، الذي حصد نجاحا واسعا وردود فعل إيجابية الفترة الماضية، مؤكدة أنها كانت «مسجونة» في شخصية «فاطمة» التي جسدتها خلال الأحداث، نظرا لصعوبتها وللحالة النفسية التي تمر بها، لكنها أشارت إلى أن النجاح الكبير للعمل والأصداء الإيجابية أنساها كل التعب، كاشفة عن أنها لم تشاهد النسخة الأصلية من المسلسل حتى لا تتأثر بأداء الممثلين الأصليين.



وعن الدراما المعربة وما إذا كانت تقتل الإبداع أم تضيف للدراما الخليجية، أوضحت: هذا نوع من الفن موجود في كل البلدان، وهناك أعمال درامية وأفلام معربة حققت نجاحا متميزا، فالفن مثل بوفيه مفتوح، المشاهد يختار منه ما يناسبه، سواء مسلسلات طويلة أو أفلام أو دراما قصيرة، الأمر كله يعتمد على وقت الناس وذوقهم.



وفيما يتعلق بالبطولة المطلقة والجماعية، قالت: هذا يعتمد على النص وطبيعة العمل، ملمحة إلى ان البطولات النسائية متسيدة في الدراما حاليا. وأردفت: النجوم الشباب يشتكون من أن البطولات أصبحت نسائية، لافتة إلى أنها أخذت حقها في البطولة بعد سن الأربعين، على الرغم من أنها بدأت مشوارها الفني وهي في العشرينيات.



من جانب آخر، أكدت عرفات أن العمر لا يشكل هاجسا لها، وقالت خلال استضافتها في برنامج «صباح العربية»: «الفنان ما له عمر»، فكما نحتاج في المسلسلات إلى الرضيع نحتاج أيضا إلى الجد والجدة، أنا أعرف عمري ولدي مرآة أشوف نفسي فيها، مستدركة: خلال أيام سأبلغ 56 عاما.



أما عن الألقاب والجوائز، فقالت إنها كانت تهتم بها في بداياتها، لكنها اليوم لا تهمها وترى أن قيمة الفنان في أعماله ورسائله للجمهور، مؤكدة أن إطلاق لقب «فنانة الخليج الأولى» عليها يظلم كثيرا من زميلاتي اللاتي لهن تأثيرهن في الساحة الفنية.