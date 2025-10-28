أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية أنها ألقت بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، «القبض على المجرم نائف درغام النائب العام العسكري في سورية إبان حكم النظام البائد».



ونقلت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام عن قائد الأمن الداخلي في اللاذقية العميد عبدالعزيز الأحمد قوله: تمكنت مديرية الأمن الداخلي في اللاذقية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، وبعد متابعة دقيقة ورصد متواصل، من إلقاء القبض على المجرم اللواء نائف صالح درغام، المنحدر من قرية الشامية بريف اللاذقية الشمالي، والمتورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال فترة حكم النظام البائد.



وأشار إلى أن درغام من الشخصيات التي شغلت مناصب قيادية في مؤسسات الدولة آنذاك، من بينها منصب النائب العام العسكري، والذي كانت تتبع له المحاكم العسكرية والميدانية في تلك الفترة.



وأوضح قائد الأمن الداخلي في اللاذقية أنه تمت إحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيدا لعرضه على القضاء المختص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.