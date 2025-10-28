

عبدالعزيز الفضلي



أصدر وكيل وزارة التربية بالتكليف م.محمد الخالدي تعميما بشأن فتح باب النقل للموظفين الإداريين العاملين في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية والإدارات المركزية، وذلك وفقا للضوابط المنظمة لعملية النقل بين القطاعات. وأكد التعميم أنه يشترط لقبول طلب النقل الحصول على موافقة الجهة المنقول منها والجهة المنقول إليها، على أن يتم اعتماد الطلب من الوكيل المساعد المختص بعد استكمال جميع الموافقات المطلوبة. وأوضحت وزارة التربية أن طلبات النقل تسجل حصرا على نموذج رقم (1) المعتمد لهذا الغرض، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الرسمية المحددة لضمان تنظيم عملية النقل بما يحقق العدالة بين الموظفين ويخدم مصلحة العمل.