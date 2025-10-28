

زكّى مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة الكويتية في اجتماعه مساء أمس مزيد المعوشرجي لمنصب أمين سر الجمعية، وذلك تقديرا لجهوده ومساهماته في دعم أنشطة الجمعية وتطوير قطاع العلاقات العامة في الكويت.



وأعرب المعوشرجي عن شكره وتقديره لإخوانه أعضاء مجلس الإدارة على ثقتهم، مؤكدا اعتزازه بهذه المسؤولية وسعيه إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف الجمعية وتعزيز دورها المهني والمجتمعي.



وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من المبادرات والأنشطة التي تسهم في الارتقاء بمهنة العلاقات العامة وتوسيع قاعدة التعاون بين المختصين والمهتمين في هذا المجال.