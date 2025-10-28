جديدي درامياً «خطوات صغيرة» والجزء الثاني من «كويت - رياض - كويت» وعمل مسرحي في العيد

ياسر العيلة



تحظى مسرحية الرعب الفكاهية الفانتازية «آخر ظهور» التي تعرض حاليا على مسرح بكر الشدي ضمن فعاليات «موسم الرياض»، بإقبال جماهيري كبير منذ انطلاقتها، حيث تضم نخبة من المع نجوم الكويت، منهم: حسن البلام، زهرة عرفات، عبدالعزيز النصار، خالد المظفر، خالد السجاري، نوف السلطان، بالإضافة إلى النجم محمد الرمضان الذي يقدم فيها واحدا من أجمل أدواره.



«الأنباء» هاتفت الرمضان ليحدثنا عن تفاصيل العمل وعودة نجوم «قروب البلام» في هذا العمل معا من جديد، وأيضا آخر أخباره الفنية، حيث قال: سعيد بالمشاركة في «موسم الرياض»، وأشكر هيئة الترفيه والدور الكبير الذي يقوم به المستشار تركي آل الشيخ والدعم غير المحدود للفن المسرحي الخليجي والعربي، ومسرحية «آخر ظهور» من تأليف الفنان د.عبدالعزيز المسلم، إخراج اخوي المخرج عبدالله البدر، والعمل يمثل عودة قوية وجميلة لـ «قروب البلام»، والضحك في المسرحية من بدايتها إلى نهايتها لا يتوقف، وأنا مستمتع أيضا بأن ألتقي زملائي الفنانين المشاركين فيها من جديد، خاصة أنه في موسم العيد الماضي كان عندنا «قروب البلام» في الرياض مسرحية «مسكون ليلى» وبقية «القروب» مثل اخوي عبدالعزيز النصار واخوي خالد السجاري كانا مشغولين بمسرحية «عيال ابليس» لنجتمع في «موسم الرياض» من خلال «آخر ظهور»، والحقيقة العودة جميلة وكنا مشتاقين لبعضنا البعض على المسرح والكوميديا والتناغم، بالإضافة الى وجود أخينا الفنان خالد المظفر الذي كان معا من قبل، لنعود ونعمل معا الآن وللحقيقة العمل معه ومع الجميع ممتع وجميل.



وعن دوره الذي يقدمه في المسرحية، أوضح: أجسد شخصية سباك «البواليع» الذي يذهب لإصلاح «بالوعة» في احد المنازل فيظهر له شخصية «دراكولا» وينقض عليه ويعضه في رقبته ليتحول هذا السباك بالتبعية إلى «دراكولا»، مثلما جاء في القصة الأسطورية ان من يعضه «دراكولا» يتحول إلى مصاص دماء مثله، وتدور الأحداث بشكل كوميدي.



وحول أعماله الجديدة على مستوى الدراما، رد: عندي مسلسل لشهر رمضان المقبل بعنوان «خطوات صغيرة» سأبدأ تصويره قريبا، من تأليف أنفال الدويسان، إخراج صديقي المبدع منير الزعبي، إنتاج عادل اليحيي، وقصة العمل حلوة ودوري جميل وان شاء الله ينال إعجاب الجمهور، أيضا سأبدأ الفترة المقبلة تصوير الجزء الثاني من مسلسل «كويت - رياض - كويت» لكن هذا الجزء مكون من 30 حلقة على العكس من الأول، فقد كان 10 حلقات فقط ولاقى نجاحا كبيرا جدا، أيضا شاركت كضيف شرف في مسلسل أعوام الظلام الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل.



أما عن جديده على مستوى المسرح، فقال: إن شاء الله في عيد الفطر المقبل عندي مسرحية من إنتاجي أنا وشريكي اخوي فهد البناي، ومعنا في البطولة عدد كبير من النجوم، ونجهز لها حاليا على قدم وساق.



الجدير بالذكر أن مسرحية «آخر ظهور» تدور أحداثها في ليلة «الهالوين» حين يؤدي تابوت غامض إلى إطلاق قوة خفية تغير حياة عائلة فقيرة وتدخلها في سلسلة من المواقف الغامضة والمضحكة، وتقدم المسرحية مزيجا فنيا بين الحكاية المشوقة والإبهار البصري يجمع بين الفانتازيا والرعب بروح كوميدية خفيفة.