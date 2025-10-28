القاهرة ـ محمد صلاح



هذه الأيام، الفنانة منى زكي في حالة نشاط فني لا مثيل له، فهي تستعد لتصوير مسلسلها الجديد، الذي يحمل اسما مؤقتا «طالع نازل» 10 نوفمبر المقبل وسيكون عرضه خارج الموسم الرمضاني ويشارك في المسلسل محمد شاهين، وميمي جمال، من إخراج هاني خليفة، سماء عبدالخالق وإنجي القاسم وآخرون.



كما تعاقدت منى على بطولة فيلم «رزق الهبل» الذي يدور في إطار كوميدي، من إخراج كاملة أبوذكري وتأليف جورج عزمي، ويجمع الفيلم بين منى وكاملة بعد مرور 19 عاما على فيلمهما الشهير «عن العشق والهوى»، ويتم حاليا عقد جلسات تحضير لاختيار أماكن التصوير، ومن المتوقع أن يبدأ التصوير قريبا.



وانتهت منى من تصوير فيلم «الجواهرجي»، الذي يجمعها بمحمد هنيدي، بالإضافة إلى لبلبة، أحمد السعدني، تارا عماد، من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.