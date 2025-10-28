دعاء خطاب

أكد الإعلامي نيشان أن التطور التقني بات واقعا لا يمكن تجاهله، وأن مصطلح «الذكاء الاصطناعي» قد يوحي بأنه أقل شأنا من الذكاء البشري، إلا أن ذلك غير دقيق، موضحا في حواره مع «الأنباء» أن التقنيات الحديثة تملك قدرات مذهلة، مضيفا: «هذا هو الواقع، شئنا أم أبينا وقد يتمكنون من إنشاء نموذج افتراضي يشبه نيشان في الحركات والإيماءات والنطق، لكن كيف سينسخون الحس الإنساني، والدهشة، ورد الفعل الحقيقي؟».



وأضاف: «لا أعلم كم سأعيش لأرى نسختي الافتراضية، لكني سعيد لأنني عاصرت الذكاء الطبيعي وأتحدى الذكاء الاصطناعي، وأكمل ضاحكا: «فإذا جمعنا برنامج واحد، فلنر من منا سيسيطر على الحلقة»!