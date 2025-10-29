

بعدما بات رابع بطل فقط يتلقى 4 هزائم متتالية في الموسم التالي لفوزه بلقب الدوري الممتاز، يسعى ليفربول ومدربه الهولندي آرني سلوت لتجنب المزيد من الحرج اليوم في مواجهة كريستال بالاس على ملعب «أنفيلد»، في الدور الرابع من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم.



ويدخل ليفربول مباراته أمام بطل مسابقة الكأس للموسم الماضي بمعنويات مهزوزة تماما بعد تلقيه في عطلة نهاية الأسبوع الهزيمة الرابعة تواليا في الدوري وذلك على يد برينتفورد 2-3، ما جعلهم يتراجعون في الترتيب إلى المركز السابع بفارق 7 نقاط عن أرسنال المتصدر ووصيفهم الموسم الماضي.



ويبدو أرسنال مرشحا لتحقيق فوزه الثامن تواليا في جميع المسابقات حين يستضيف برايتون، فيما سيكون مان سيتي وصيف بطل المسابقة أمام مهمة سهلة، أقله على الورق، في ويلز ضد سوانزي سيتي من المستوى الثاني، على غرار تشلسي الذي يواجه مضيفه ولفرهامبتون متذيل ترتيب الدوري الممتاز. وستكون المواجهة بين توتنهام، ثالث ترتيب الدوري، ومضيفه نيوكاسل حامل لقب المسابقة، الأقوى في الدور الرابع.



إسبانيا



عاد أتلتيكو مدريد بفوز ثمين من أرض ريال بيتيس بهدفين نظيفين في ختام المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني.



وسجل هدفي «الأتلتي» كل من الأرجنتيني جوليانو سيميوني (3) وأليكس بايينا (45+2). ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع لكنه يتخلف بفارق 8 نقاط عن جاره ريال مدريد المتصدر.



إيطاليا



يأمل يوفنتوس في تجاوز نتائجه الكارثية التي تسببت في إقالة مدربه الكرواتي إيغور تودور وذلك عندما يلتقي أودينيزي اليوم في المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي. وسيحاول إنتر العودة إلى سكة الانتصارات والبقاء في قلب الصراع على الصدارة حين يستضيف فيورنتينا.



ويلعب اليوم روما مع بارما، وكومو مع هيلاس فيرونا، وبولونيا مع تورينو، وجنوى مع كريمونيزي.



فرنسا



يطمح باريس سان جرمان للتمسك بالصدارة حين يواجه مضيفه «الجريح» لوريان اليوم في المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي. وتقام اليوم جميع مباريات المرحلة، حيث يلتقي متز مع لنس، ونيس مع ليل، ولوهافر مع بريست، وتولوز مع رين، وستراسبورغ مع أوكسير، ونانت مع موناكو، و«باريس إف سي» مع ليون، ومرسيليا مع أنجيه.



كأس ألمانيا



يشد بايرن ميونيخ الرحال إلى كولونيا اليوم لملاقاة كولن في الدور الثاني من مسابقة كأس ألمانيا، في سعيه إلى مواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية القياسية. وفي أبرز المباريات الأخرى، يلعب ماينتس مع شتوتغارت، وبادربورن (درجة ثانية) مع باير ليفركوزن.