دمشق - هدى العبود



يخوض المخرج السدير مسعود أولى تجاربه الإخراجية في الدراما الرمضانية المصرية، بعد نجاح تجربتين دراميتين في مصر خارج الموسم الرمضاني، وذلك من خلال مسلسل من تأليف الكاتب هشام هلال، يحمل اسم «عين سحرية»، إنتاج شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويجمع في بطولته الممثل عصام عمر الذي يعد من أبرز نجوم الشباك في مصر خلال الفترة الأخيرة، فيما تجري مفاوضات حاليا مع الفنان باسم سمرة ليكون في البطولة.



ويصنف العمل ضمن الدراما الاجتماعية التي تمزج بين الكوميديا والتشويق والغموض في قالب متوتر نفسيا مليء بالمفاجآت المستمرة التي تحافظ على تشويق المشاهد، ويتألف من خمس عشرة حلقة، ومن المقرر أن ينطلق التصوير نوفمبر المقبل في مصر.



يذكر أن السدير مسعود سبق وأن قدم في مصر مسلسلي «منعطف خطر» و«موعد مع الماضي»، وحققا نجاحا لافتا لدى الجمهور والنقاد على حد سواء.