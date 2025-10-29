تنطلق اليوم على أرض مدينة المعارض بدمشق فعاليات المعرض الدولي لإعادة إعمار سورية (إعمار 2025)، الذي يقام برعاية وزارات الاقتصاد والصناعة، والطاقة، والأشغال العامة والإسكان.



ويشكل المعرض الذي تشارك فيه 260 شركة من 23 دولة منصة استراتيجية للتعاون الاقتصادي والاستثماري وفرصة للاطلاع على أحدث المشاريع والخطط المتعلقة بمرحلة إعادة الإعمار، مع التركيز على قطاعات الطاقة، والصناعة، والإنشاءات، والبنى التحتية.



ويضم المعرض أجنحة وزارية متخصصة تمثل وزارات الاقتصاد، والأشغال العامة والإسكان، والطاقة، والإدارة المحلية والبيئة، والشؤون الاجتماعية والعمل، والطوارئ وإدارة الكوارث، بما يعكس تكامل الجهود الحكومية في دعم مرحلة إعادة الإعمار.



وفي تصريح نقلته وكالة «سانا»، أوضح مدير عام شركة «إيفكت بلس» المنظمة للمعرض باسل السيد، أن اليوم الأول سيشهد حفل افتتاح رسمي، بحضور وفود رسمية من دول عربية وأجنبية، بهدف إبراز القدرات الاقتصادية السورية، وتعزيز التواصل مع الأسواق الإقليمية والدولية، بما يرسخ الدور الريادي لسورية على المستوى الاقتصادي.



وأشار السيد إلى أن اللجنة المنظمة خصصت خدمة نقل مجانية إلى مدينة المعارض، حيث تم الإعلان عن خطوط النقل ومواعيد الحافلات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، لتسهيل وصول الزوار إلى المعرض.



وتستمر فعاليات المعرض حتى الأول من نوفمبر المقبل، حيث تفتح الأبواب أمام الزوار يوميا من الساعة الثانية ظهرا حتى التاسعة مساء.