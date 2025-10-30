تأهل فولام إلى دور الـ 16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، بعد تغلبه على ويكومب وندرز بركلات الترجيح 5-4، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 في اللقاء الذي احتضنه ملعب «آدامز بارك» أمام أكثر من 8 آلاف متفرج، في أكبر حضور جماهيري للنادي هذا الموسم.



كما تأهل برينتفورد إلى الدور ذاته بعد تفوقه على غريمسبي تاون 5-0، لينهي مغامرة فريق الدرجة الرابعة الذي سبق له إقصاء مانشستر يونايتد من البطولة.



وقدم لاعبو برينتفورد أداء هجوميا رائعا، نجحوا من خلاله من وضع غريمسبي بوضع لا يحسد عليه منذ الدقائق الأولى للشوط الأول، حيث تمكن لاعبو المدرب اندروز من الضغط مبكرا، في ظل تراجع لاعبي الخصم للدفاع عن مرماهم، لينجح ماتياس يانسن بتسجيل أول أهداف المباراة (22)، وبعدها بأربع دقائق تمكن لويس بوتر من إضافة الهدف الثاني، فيما أضاف ريس نيلسون الهدف الثالث لفريقه (43)، لينهي برينتفورد الشوط الأول متفوقا بثلاثية نظيفة.



تمكن فابيو كارفاليو من تعزيز تفوق فريقه بهدف رابع لبرينتفورد (54) من ركلة جزاء، أجرى بعدها مدرب غريمسبي عدد من التبديلات في محاولة لتحسين مردود فريقه، الذي بدا هشا وخارج الإيقاع، لكن التفوق الكبير للاعبي برينتفورد صعب من مهمة أصحاب الأرض، الذين فشلوا في الحصول على فرصة مهمة للتسجيل، واختتم نيثان مايكل كولينز مهرجان أهداف برينتفورد بالهدف الخامس (75).



كما تأهل كارديف سيتي بعد فوزه على ريكسهام 2-1.