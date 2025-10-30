يخوض المخرج محمد سامي، تجربة فنية جديدة لأول مرة في مشواره الفني، حيث سيقف أمام الكاميرا كممثل في موسم مسلسلات رمضان المقبل، بعد سلسلة طويلة من النجاحات في عالم الإخراج التلفزيوني، وذلك في مسلسل جديد يحمل اسم «8 طلقات»، ويشاركه البطولة عددا من الفنانين، أبرزهم: نور الغندور، الفنان فتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، إنجي المقدم، والعمل من إنتاج «إيغل فيلمز» لجمال سنان، بالتعاون مع منصة «يانغو بلاي».



من جانب آخر، تراجع محمد سامي عن اعتزاله بإعلانه مؤخرا عن تحضيره لمشروع درامي جديد، قيد الكتابة، يحمل اسم «رد كليتي»، بينما لم يتحدد بعد موعد تنفيذه، إذ أوضح عبر حسابه على «فيسبوك»، أن المسلسل يمثل نقلة نوعية في مسيرته الفنية، لافتا إلى أنه سيكون «الأرقى» بين أعماله، وسيحظى باحترام وتقدير الجمهور العربي، متوقعا حصده لنسب مشاهدات مرتفعة.



وأكد على أن المشروع يطرح حكاية لم يتم تناولها من قبل في أي عمل فني محلي أو عالمي، معتبرا أنه يسعى من خلاله لتحقيق المعادلة الصعبة بين الطابع الجماهيري ومتطلبات السوق من جهة، والقيمة الفنية الخالصة من جهة أخرى.



وأضاف سامي، أنه اختار أن يخوض تجربة مختلفة تماما عن أعماله السابقة، مستلهما نصيحة الناقد طارق الشناوي بضرورة التغيير قبل أن يتشبع الجمهور، كما أعرب في منشوره عن سعادته بما وصفه بـ «القوة» التي بدأ بها المشروع، متمنيا أن يستكمل بنفس الزخم حتى خروجه إلى النور.