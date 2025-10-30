

بيروت ـ بولين فاضل



يبدو جليا أن الضغط السياسي المتنامي على لبنان وارتفاع منسوب الخشية من توسيع إسرائيل رقعة اعتداءاتها، انعكسا حتى اليوم طلبا عاديا على الرحلات الجوية إلى لبنان في فترة زيارة بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر بين 30 نوفمبر و2 ديسمبر المقبلين، حتى أن تخوف البعض من إلغاء زيارة البابا لمستجدات أمنية محتملة، جعل الحجوزات تبقى في مسارها المعتاد وكأن ما من حدث كبير ينتظر لبنان.



الا أنه وفي المقابل، ثمة مؤشرات ومعطيات مغايرة في مشهد الحجوزات في فترة عيدي الميلاد ورأس السنة، إذ قال عضو نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة وصاحب شركة «سترايت لاين للسفر والسياحة» مارون ضاهر في حديث إلى «الأنباء» إن «الطلب مرتفع على تذاكر السفر، وطائرات العيد بدأت تمتلئ ونسبة ملاءة الطائرات أو التشغيل تخطت حتى اليوم 80%، والطلب المرتفع هو بالدرجة الأولى من اللبنانيين القاطنين في أوروبا والخليج العربي»، مشيرا إلى «احتمال زيادة الرحلات في فترة الأعياد لاسيما من باريس ولندن في حال لم تحصل أي مستجدات أمنية خطيرة».



وأضاف ضاهر «طبعا لا يزال بالإمكان إيجاد مقاعد على متن الطائرات الآتية من أوروبا والخليج إلى لبنان، ولكن «عالغالي» اي بسعر مرتفع، ويجب ألا ننسى أن موسم الأعياد سياحيا هو موسم محدود زمنيا، ومن يحضر إلى لبنان خلاله يحضر في الفترة الممتدة بين 19 و23 ديسمبر، وتكون المغادرة بين 2 و5 يناير، وطائرات العودة من بيروت من اليوم «مفولة» حتى 7 يناير، وهذا يؤشر إلى تفاؤل بموسم أعياد جيد».



وفي جردة من «الأنباء» للحجوزات والأسعار في فترة الذروة الممتدة بين 22 ديسمبر و5 يناير، تبين أن ما تبقى من مقاعد في الرحلات المباشرة على خط باريس-بيروت ذهابا وإيابا هو بسعر 1524 دولارا، وفي الرحلات غير المباشرة أي مع توقف، سعر التذكرة هو 980 دولارا.



أما الرحلات المباشرة على خط لندن ـ بيروت، فقد «فولت»، فيما يبدأ سعر الرحلة غير المباشرة من 1560 دولارا. وعلى صعيد الرحلات من مدينة ميلانو الإيطالية إلى بيروت، ما عاد هناك من مقاعد شاغرة فيما الرحلات مع توقف تبدأ من سعر 1240 دولارا.



وبالنسبة إلى الرحلات المباشرة من الرياض إلى بيروت، فقد امتلأت والرحلات مع توقف، هي ابتداء من 740 دولارا. وعلى صعيد دبي، يبدأ سعر الرحلات على متن شركة «فلاي دبي» من 950 دولارا، فيما السعر على متن شركة «الميدل إيست» الوطنية اللبنانية هو 1140 دولارا. وبالنسبة إلى الرحلات من الدوحة، الرحلة المباشرة هي بـ 800 دولار، و700 دولار مع توقف. ومن الكويت إلى بيروت، السعر هو اعتبارا من 700 دولار للرحلة المباشرة.



أما الرحلة من نيويورك إلى بيروت بدرجة التوفير، فكلفتها 3150 دولارا، فيما رحلة مونتريال ـ بيروت هي اعتبارا من 4020 دولارا، ورحلة سيدني ـ بيروت هي ابتداء من 2600 دولار.



مهما يكن، لن يغير اللبنانيون المغتربون عاداتهم، وحتى في أحلك أيام لبنان كانوا يأتون إلى البلد، ليتنشقوا هواءه ويعيدوا أو يمضوا الصيف قبل أن يغادروا على وعد العودة من جديد، وهذا يعني أن جواب أكثرهم على من يسألهم اليوم عن الأعياد المقبلة وما إذا كانوا سيحضرون إلى لبنان، هو: «جايين»