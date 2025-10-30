

توطـيـــدا للعلاقـــات الأكاديمية المحلية والدولية مع جامعة الكويت، استقبل القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية أ.د.أسامة العمير وفدا من تركمانستان، ممثلا بمستشار إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية ماكسات بيكييف، بالتعاون مع مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط وإدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الكويت، بحضور مساعد نائب مدير الجامعة للأبحاث للتعاون البحثي الخارجي والاستشارات د.مبخوت الدوسري، ومساعد نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة لتخطيط المواقع الجامعية د.ماجد مجيد، ومساعد نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية للتطوير الأكاديمي أ.د.هدى محمود، وذلك بمركز الزوار في مدينة صباح السالم الجامعية.



ورحبت أ.د.هدى محمود بالوفد وقدمت عرضا مرئيا ترحيبيا، معربة عن اهتمام الجامعة بهذا التعاون مع تركمانستان، ومبينة التطور الأكاديمي والعمراني الذي شهدته الجامعة، وتلاه عرض مرئي لمرافق الجامعة وكلياتها ومبانيها، وسط استمتاع الوفد بهذا العرض، وتم بعدها الانتقال إلى قاعة الدانة التي بدأت منها الجولة الميدانية، ثم إلى كلية العلوم الإدارية، بحضور عميد كلية العلوم الإدارية بالتكليف أ.د.علي المطيري، وشملت الجولة زيارة المرافق الأكاديمية والبحثية في الكلية، والاستماع إلى شرح حول هذه المرافق والقاعات.