

قطعت الفنانة هند صبري شوطا كبيرا في تحضيرات مسلسلها الجديد الذي تعاقدت على بطولته مؤخرا للتواجد من خلاله في رمضان المقبل والذي تعود به بعد غياب أربع سنوات كاملة وتحديدا منذ تقديمها مسلسل «هجمة مرتدة» بمشاركة أحمد عز في رمضان 2021، حيث اتضحت ملامح العمل الذي ستقدمه هند بعد الاستقرار على السيناريو والشخصية التي تجسدها.



وينتمي المسلسل الجديد لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ولم يتم الاستقرار على اسمه النهائي حتى الآن، وهو قصة عباس أبو الحسن وسيناريو وحوار عمرو الدالي وإخراج حسين المنباوي، وتقدم هند خلال أحداثه الدراما الشعبية المشوقة، إذ تظهر بشخصية سيدة فقيرة في حي الباطنية الشهير، وتواجه العديد من التحديات الصعبة في حياتها.



يذكر أن هند صبري خاضت قبل أيام تجربة فنية جديدة، بالتعاون مع مجموعة من الوجوه الجديدة، بمشاركتها في مسرحية بعنوان «هنا القاهرة»، حيث ظهرت كضيفة شرف، في ضوء دعمها للمواهب الشابة، ذلك بعدما سبق وشاهدت هذا العرض في عروضه الأولى، كواحدة من الجمهور وأثنت على الشكل والأداء آنذاك.