أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن شراكتها الاستراتيجية مع Blacknut، المزود العالمي الرائد لحلول الألعاب السحابية. يهدف هذا التعاون إلى تقديم خدمة ألعاب سحابية جديدة لعملاء stc، ما يوسع محفظة الشركة من خدمات القيمة المضافة، لا سيما في ظل باقة حلول stc الترفيهية.



وتدعم Mobile Arts هذه الشراكة من خلال منصتها MobiBox، التي تربط مزودي المحتوى الرقمي العالميين مثل Blacknut بشبكات الاتصالات لتتيح الألعاب ذات الجودة العالية مع حلول دفع مبسطة لشريحة أكبر من العملاء.



من خلال هذه الشراكة، يمكن لعملاء stc الاستمتاع بتجربة ألعاب سحابية «أونلاين» سلسة عبر منصة Blacknut العالمية، التي تتيح للمستخدمين لعب اكثر من 500 لعبة فيديو متميزة مباشرة عبر متصفح الويب دون الحاجة إلى تنزيل أو تثبيت أي تطبيقات على أجهزتهم. ومن أهم مزايا هذه المنصة أنها تغني عن مساحة التخزين على الجهاز، خاصة لألعاب الفيديو كبيرة الحجم التي تتطلب أوقات تنزيل طويلة. بالإضافة إلى ذلك، تتيح المنصة للمستخدمين وصولا فوريا وغير محدود إلى مكتبة واسعة من أحدث ألعاب الفيديو من مختلف الأنواع، كل ذلك من خلال اشتراك شهري لا يتطلب التزام طويل الأمد أو عقد.



وتلعب Mobile Arts دورا محوريا في هذا التعاون، حيث تدير منصتها MobiBox عمليات دمج الدفع لتوفير اشتراكات سلسة عبر الفوترة المباشرة، ما يمكن مستخدمي stc من الوصول إلى الألعاب السحابية الخاصة بـBlacknut. كما تدعم Mobile Arts الحملات الإعلانية المستهدفة لتعزيز التفاعل وتوسيع انتشار الخدمة.



وستتوافر خدمة الألعاب السحابية Blacknut كاشتراك إضافي على فاتورة العميل الشهرية، ما يوفر خيارات دفع مرنة ووصولا مبسطا للاعبين من جميع الأعمار. تتماشى هذه المبادرة مع التزام stc بتقديم حلول رقمية مبتكرة تتجاوز فكرة الاتصال التقليدي. حيث تقدم stc هذه الخدمات في إطار توجهها الاستراتيجي الهادف إلى تحسين أنماط حياة عملائها باستمرار من خلال تجارب مبتكرة وأكثر تكاملا.



وفي بيان لها، أكدت stc أن الشراكة مع Blacknut تعكس جهود الشركة المتواصلة لتعزيز منظومة الترفيه الرقمي الخاصة بها وتلبية الطلب المتزايد على تجارب ألعاب عالية الجودة حسب الطلب.