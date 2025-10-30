عبدالرحمن المطيري: نجاح المنظومة السياحية يتحقق بتكامل الأدوار وتضافر الجهود

الاتفاقية نموذج للتكامل بين القطاعين في دعم مستهدفات رؤية الكويت 2035

ندعو لاستثمار المنصة كل في مجاله للمساهمة في بناء منظومة سياحية متكاملة

نؤمن بأن تطوير السياحة الوطنية يتحقق من خلال شراكات حقيقية مع القطاع الخاص

مروان بودي: «الجزيرة» ملتزمة بالاستثمار الرأسمالي والبشري لتطوير النقل الجوي

عقد تفوق قيمته 3 مليارات دولار مع «إيرباص» لزيادة أسطولنا من 24 إلى 50 طائرة

جارٍ الآن تسلّم أسطولنا الجديد.. والعام المقبل سيكون لدينا 3 طائرات إضافية

نربط الكويت بـ 62 وجهة مباشرة.. وسنرفعها إلى 87 وجهة خلال 5 سنوات

علي إبراهيم



قال وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري إن نجاح المنظومة السياحية يتحقق بتكامل الأدوار وتضافر الجهود بين مختلف القطاعات، فكل جهة يمكن أن تكون شريكا فاعلا في إثراء التجربة السياحية بالكويت سواء من خلال الخدمات أو الفعاليات أو المبادرات الإبداعية التي تضيف قيمة إلى الزائر وتعزز من جودة التجربة.



وأضاف المطيري في كلمته خلال حفل توقيع اتفاقية التعاون بين منصة «Visit Kuwait» وشركة طيران الجزيرة، أن الاتفاقية تعد خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة الكويت كوجهة سياحية وثقافية متميزة في المنطقة والعالم.



ودعا المطيري جميع الشركاء في القطاع الخاص إلى استثمار المنصة الوطنية Visit Kuwait، كل في مجاله، للمساهمة في بناء منظومة سياحية متكاملة تعكس الوجه الحضاري والإنساني للكويت.



وزاد المطيري «الاتفاقية تمثل نموذجا للتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم مستهدفات رؤية الكويت 2035 وتنفيذا للرؤية الاستشرافية السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، والتي حرصنا على ترجمتها بإستراتيجية وزارة الإعلام من خلال العمل على تطوير منظومة الاتصال السياحي الرقمي وتعزيز التشاركية وتوحيد الجهود الترويجية تحت مظلة وطنية واحدة تبرز هوية الكويت الحضارية والإنسانية».



وقال المطيري «نؤمن بأن تطوير السياحة الوطنية يتحقق من خلال شراكات حقيقية مع القطاع الخاص تقوم على الابتكار والمسؤولية المشتركة، وتستثمر في المقومات الفريدة التي تمتلكها الكويت من تراث وثقافة وموقع جغرافي متميز. ويأتي هذا التعاون مع «طيران الجزيرة» ليؤكد أهمية توظيف التكنولوجيا والمنصات الرقمية لتسهيل تجربة الزائر والترويج للمواسم السياحية والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية التي تزخر بها الكويت على مدار العام».



من جهته، قال رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة، مروان بودي، ان الاتفاقية التي وقعت بين «Visit Kuwait» و«طيران الجزيرة» تعد تكاملا بين القطاعين العام والخاص، والذي جاء نتاج جهود كبيرة جدا تمت من قبل الدولة أولا، وتجاوب معها القطاع الخاص، لبناء إستراتيجية متكاملة هدفها أولا وأخيرا تعزيز وتطوير السياحة وإبراز أجمل ما بالكويت للعالم أجمع. وأضاف بودي في كلمته أن اتفاقية التعاون تأتي تطبيقا على أرض الواقع لخطة الحكومة لرؤية الكويت 2035، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل والاقتصاد الوطني وتنشيط الاقتصاد ككل وتعزيز موقع الكويت على خريطة السياحة الإقليمية والعالمية.وأشار إلى أن «طيران الجزيرة» من واقع مسؤوليتها كناقل وطني للكويت، ملتزمة بالاستثمار الرأسمالي والبشري لتطوير حركة النقل الجوي بالدولة، وجعل تكلفة السفر جوا بمتناول الجميع، مؤكدا أن هذا هدف «الجزيرة» ونهجها من بدايتها، إذ تحتفل اليوم بمرور 20 سنة على تأسيسها.



وزاد قائلا: «تأكيدا على هذا النهج تم التعاقد مع شركة إيرباص بعقد تفوق قيمته 3 مليارات دولار لزيادة حجم أسطول الطائرات الحالي من 24 طائرة إلى 50 طائرة في غضون الخمس سنوات القادمة، وجار الآن تسلم أسطولنا الجديد، والعام المقبل سيكون عندنا 3 طائرات إضافية إلى أسطولنا الحالي». وذكر ان طيران الجزيرة تربط الكويت بعدد 62 وجهة مباشرة حاليا، وسوف توسعها إلى 87 وجهة خلال 5 سنوات، مبينا أن هدف الشركة زيادة عدد الركاب من 5 ملايين حاليا إلى 10 ملايين راكب خلال 5 سنوات. وأضاف بودي: «حاليا ننقل أكثر من مليون ونصف المليون راكب سنويا من دول العالم ترانزيت عن طريق مبنى طيران الجزيرة إلى دول أخرى، ونتطلع إلى إطلاق عروضنا الجديدة من خلال Visit Kuwait، وهي باقة «توقف بالكويت»، مبينا أنها أولوية، إذ تغطي الشركة العديد من المطارات في أوروبا وشرق أوروبا وموسكو ودول أسيا الوسطى كلهم يسافرون عبر الكويت ولم يكن باستطاعتنا ان نقدم لهم هذه الخدمات السياحية للمكوث بالكويت 3 أو 4 أو 5 أيام لزيارة البلد والتسوق والتعرف على معالمها وثقافتها وتاريخها وحضارة البلد، ونشيد هنا بدور وزارة الداخلية التي قامت مؤخرا بتسهيل إجراءات الدخول للبلد وفتح الفيزا».



وزاد بودي: «نفخر في طيران الجزيرة بأن نكون جزءا من هذا المسار الوطني الطموح، من خلال دعم جهود الدولة التي تحمل الإرث الريادي التاريخي للكويت وعزيمة وإصرار حاضرها نحو التغيير والتطوير للوصول إلى آفاق المستقبل بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، والقيادة الرشيدة لسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء.



وحول إتاحة فيز الترانزيت للشركات الوطنية، قال بودي الآن نشكل فيز الترانزيت لبعض الركاب الذين يتنقلوا عن طريق الكويت لزيارة لمدة 3 أو 5 أيام لاستكشاف البلد، وهذه ستكون إحدى الباقات الموجودة سواء الترانزيت أو الباقات السياحية أو التجارية او غيرها، فوزارة الداخلية سهلت للكل.



وأشار إلى أن «طيران الجزيرة» ستستثمر في البنية التحتية، وسنعلن قريبا أن هناك توسع في مبنى طيران الجزيرة في مبنى جديد، وزاد: «يهمنا جدا أن نحافظ على تخفيض تكلفة السفر إلى الكويت فالسياحة لا تكتمل إلا إذا فيه جسر جوي كبير يربط الكويت في دول العالم».



وحول استعدادات الجزيرة للسياحة في الكويت، قال بودي: «استعدادات الجزيرة مرتبطة ارتباطا كاملا بما يحدث اليوم في «فيزيت كويت» واهتمام الكويت ممثلة بالقيادة السياسية بالحكومة بتشجيع هذا القطاع وخلق فرص العمل للشباب الكويتي هذا هدف أساسي، وأعيد وأؤكد هو الهدف الأساسي لتنوع مصادر الدخل بالكويت وخلق فرص العمل وتنوعها».

2500 دولار إنفاق السائح

قال مروان بودي إن قطاع السياحة من أهم القطاعات التي تخلق الفرص، وان السياحة العالمية محرك اقتصادي رئيسي في دول الخليج الآن، وتشكل عنصرا أساسيا في الناتج القومي، مبينا أن الأرقام أثبتت أن معدل الصرف لكل سائح في دولنا بالمنطقة يفوق 2500 دولار على التذاكر والسكن والتنقل والمأكل والمشرب والفعاليات، وهو رقم كبير جدا.

دعوة صاحب السمو.. نبراس

أكد مروان بودي أن « دعوة صاحب السمو الأمير للاستثمار بالكويت وخلق فرص العمل للشباب الكويتي هي نبراس وهدف أساسي في خطتنا الطموحة بالشراكة مع Visit Kuwait، والسياحة من أهم القطاعات لفتح فرص العمل للشباب الكويتي. وهنا وبهذه المناسبة، أدعو الشباب الكويتي لاستكشاف فرص العمل وفرص الاستثمار في قطاع السياحة».

المطيري.. داعم للسياحة

ذكر مروان بودي إن Visit Kuwait ليست منصة، بل منظومة ومشروع عملاق رأى النور بجهود القائمين عليها، متقدما بالشكر للوزير عبدالرحمن المطيري على دعمه المتواصل لقطاع السياحة والإعلام، ولدوره في تمكين المبادرات الوطنية التي تسهم في تطوير المشهد الثقافي والحضاري والسياحي للكويت.

تعاون مثمر ومستدام

قال مروان بودي: «نجدد التزامنا بمواصلة العمل بروح الفريق الواحد من أجل تقديم تجربة مميزة للمسافرين والزوار، والمساهمة في جعل الكويت إحدى أهم الوجهات السياحية بالمنطقة، وأن تكون الاتفاقية بداية لتعاون مثمر ومستدام».