

فازت شركة ناقلات النفط الكويتية بجائزة حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي المقدمة من منظمة المقاييس البحرية الدولية، وذلك خلال الحفل السنوي الذي أقيم في إمارة دبي تحت رعاية الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.

وأكد الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة ناقلات النفط الشيخ خالد أحمد المالك الصباح عقب تسلمه الجائزة انها جاءت تتويجا لجهود الشركة في مجال حماية البيئة، كما أنها تؤكد التزام الشركة بأعلى المعايير البيئية في قطاع النقل البحري.

وأضاف أن الجائزة تأتي أيضا تقديرا لجهود الشركة المتواصلة في تطوير أداء أسطولها وفق ممارسات الاستدامة متفوقة بذلك على العديد من شركات النقل البحري العالمية المشاركة في المنافسة، فضلا عن جهودها وإنجازاتها في مجال الصناعة البحرية. وقد شهد الحفل ذاته تكريم منظمة المقاييس البحرية الدولية لنائب الرئيس التنفيذي لعمليات الأسطول في شركة ناقلات النفط الكويتية الكابتن يوسف الصقر بمنحه «جائزة المحرر المختارة للتميز» تقديرا لجهوده الريادية والمتميزة في تطوير صناعة النقل البحري على المستوى الإقليمي.