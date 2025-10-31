في خطوة جديدة تعكس الرؤية الطموحة لمعرض «مرزام» أكبر وأهم منصة تخص كل ما يتعلق بالتصميم الداخلي والأثاث والديكور والتشطيبات، أعلنت شركة فوز إكسبوز لتنظيم المعارض والمؤتمرات المالكة والمؤسسة لعلامة «مرزام إكسبو»، إطلاق مبادرة نوعية تحت عنوان «مرزام لوكل: مستقبل الكويت ـ Mirzaam Lokal: Future of Kuwait»، ضمن فعاليات النسخة السادسة لمعرض مرزام 2025 المقررة إقامتها في ديسمبر المقبل.



وتأتي المبادرة لتجسد روح التمكين والإبداع والتميز التي يحملها معرض مرزام منذ انطلاقه، من خلال تسليط الضوء على الجيل الجديد من المصممين ورواد الأعمال الكويتيين العاملين في مجالات التصميم والإنتاج المحلي والمشاريع الإبداعية، بالتوازي مع التزام «مرزام» المتواصل بدعم وتطوير بيئة التصميم في الكويت، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للابتكار الفني والمهني.



وتعتبر مبادرة «مرزام لوكل: مستقبل الكويت» منصة فريدة لاحتضان الطاقات الكويتية الصاعدة، حيث تمنح المشاركين من المصممين والمصنعيــن الشباب فرصة الظهور والتواصل مع جمهور واسع من المهتمين بالتصميم والديكور، والعلامات التجارية، وصناع القرار في هذا القطاع الحيوي.



وبهــذه المناسبــــــة، قالت المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فوز إكسبوز لتنظيم المعارض والمؤتمـــــــرات م.فرح الحميضي: «على مدى ست سنوات، كان مرزام مساحة تعبر عن التطور الحقيقي للتصميم في الكويت. واليوم، مع إطلاق (مرزام لوكل: مستقبل الكويت)، نفتح المجال أمام الجيل الجديد من المصممين والمصانع المحلية لنمنحهم الفرصة التي يستحقونها، وذلك انطلاقا من إيماننا العميق بأننا في كل نسخة من مرزام لا نحتفي بما تحقق فقط، بل نستثمر في القادم عبر خلق مسارات إبداعية مبتكرة.