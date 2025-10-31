

دعت وزارة الشؤون الإسلامية إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم 8 نوفمبر المقبل في 125 مسجدا بمختلف المحافظات. وأكدت الوزارة، في تعميم ‎أصدره ‎وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بالتكليف د.م.سليمان صالح السويلم، أن صلاة الاستسقاء مستحبة ومشروعة لطلب السقيا من الله تعالى، مطالبة الأئمة والمؤذنين بدعوة المصلين للتوجه إلى المساجد الـ 125 المعتمدة لأداء الصلاة فيها، وموعظتهم وحثهم على التوبة والإنابة والرجوع إلى الله تعالى.

وتابع «ثبت عن عبدالله بن زيد الله أن النبي ﷺ خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين» (رواه البخاري ومسلم)، مضيفا: أن صلاة الاستسقاء مستحبة ومشروعة لطلب السقيا من الله تعالى، وعملا بالسنة المطهرة، وعليه يرجى إقامة صلاة الاستسقاء يوم السبت 17 جمادى الأولى 1447هـ الموافق 8/11/2025 الساعة 10:30 صباحا في جميع المساجد المحددة لكل محافظة.