اجتمع وفد من النادي العلمي الكويتي مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية السفير علي المالكي لمناقشة تطوير وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي والابتكار وحقوق الملكية الفكرية.



وقال الأمين العام للنادي العلمي رئيس الوفد علي الجمعة، في تصريح لـ «كونا»، ان اللقاء يأتي استكمالا للمشاركة المثمرة لجامعة الدول العربية والمنظمات التخصصية التابعة لها في المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط 2025 الذي أقيم بالكويت هذا العام والذي يندرج ضمن البرنامج الوطني لرعاية الباحثين والمبتكرين الشباب بالنادي العلمي الكويتي.



وأضاف الجمعة ان اللقاء يندرج ايضا في إطار سعي الجانبين لدعم المخترعين والمبتكرين العرب عبر جامعة الدول العربية والمنظمات التخصصية التابعة لها مثل اتحاد مجالس البحث العلمي العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة العمل العربية وذلك بتخصيص جوائز للمخترعين العرب المشاركين بالمعرض.



وأشار في هذا الإطار إلى الجوائز التي تقدمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمات الدولية المعنية بالاختراعات مثل المنظمة الدولية للملكية الفكرية والاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين، مؤكدا ان هذا الدعم من شأنه نشر رسالة المعرض ودعم أكبر عدد ممكن من المخترعين المشاركين وترويج الاختراعات لتلقى طريقها نحو التصنيع والتسويق.



وبين أن المعرض الذي تجاوز عمره 18 عاما شهد في دورته الأخيرة عام 2025 مشاركة متميزة من جامعة الدول العربية، مضيفا أن الاجتماع مع مسؤولي الجامعة العربية تناول تطوير وتعزيز مشاركة الجامعة ومنظماتها التخصصية لتصب في مصلحة المخترعين العرب الذين يشاركون بالمعرض من خلال وضع أطر شاملة تغطي المجالات العلمية والاقتصادية وحقوق الملكية الفكرية.



وأكد أن دعم حقوق الملكية الفكرية وتشجيع البحث العلمي والمشروعات الابتكارية يمثلان أحد أهم أهداف النادي العلمي الكويتي، لافتا إلى أهمية التعاون مع جامعة الدول العربية في إطار تكامل الجهود وتعزيز العمل العربي المشترك في مجال دعم المخترعين والمبتكرين العرب. وأضاف أن هذا التعاون يعد الأول من نوعه بين جمعية نفع عام غير ربحية وجامعة الدول العربية، مبينا أن الهدف منه توسيع آفاق العمل العربي المشترك في مجالات العلم والابتكار بدلا من المنافسة.



من جانبه، أكد رئيس قطاع التنمية والبرامج التنافسية بالنادي د.محمد الصفار، في تصريح مماثل أهمية الدور الكبير الذي يؤديه النادي العلمي الكويتي في رعاية المخترعين من خلال إقامة المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط سنويا ودعوة مخترعين من كل دول العالم واستقطاب المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالاختراعات.



وأضاف الصفار ان الاختراعات المشاركة في المعرض تخضع جميعها لتقييم هيئة محكمين لها باع طويل في تحكيم الاختراعات وتتبع نفس المعايير الدولية المتبعة في كبرى معارض الاختراعات في العالم.



وتأتي زيارة وفد النادي إلى القاهرة في نطاق مشاركته في معرض مصر الدولي للعلوم والتكنولوجيا الذي تنطلق فعالياته الجمعة بعرض أحدث الابتكارات العلمية من اعمال الطلبة على مستوى مصر والمنطقة.