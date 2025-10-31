القاهرة ـ أحمد صبري



ألقى أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلمة مصر أمام الدورة الثالثة والأربعين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان، وذلك بحضور رئيس المؤتمر العام، ورئيسة المجلس التنفيذي، والمديرة العامة، والوزراء ورؤساء الوفود، وممثلي الدول الأعضاء.



واستهل الوزير كلمته بتوجيه التهنئة للسفير خوندكر محمد طلحة المندوب الدائم لبنجلاديش، على انتخابه رئيسا للدورة الثالثة والأربعين للمؤتمر العام، متمنيا له التوفيق في مهام منصبه الجديد، كما أعرب الوزير عن شكر حكومة مصر لحكومة أوزبكستان الشقيقة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيرا إلى انضمام وفد مصر إلى بيان المجموعة العربية الذي سيلقيه السيد السفير علي عبدالله الحاج آل علي، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة.



وأعرب الوزير عن شكر مصر شعبا وقيادة وحكومة لجميع الدول التي انتخبت د.خالد العناني مرشح العرب وإفريقيا، لمنصب المدير العام لليونسكو، بعد حصوله على أغلبية غير مسبوقة، مما يعكس مؤهلاته المتميزة وقدرته على تعزيز دور المنظمة في مرحلة تاريخية استثنائية لتحقيق السلام والتنمية، وتدعو مصر الدول الأعضاء إلى التصديق على اختيار د.خالد العناني لمنصب المدير العام للمنظمة، ومواصلة النهج التوافقي لإقرار الميزانية والبرنامج بما يتيح له الشروع في تنفيذهما وفق ولاية جماعية ذات أساس صلب.



وأكد الوزير «لقد حفلت فترة العامين السابقين منذ انعقاد الدورة الثانية والأربعين للمؤتمر العام لليونسكو بكثير من الخطط والمشاريع التي عززت جهود المنظمة نحو تحقيق أهدافها، رغم تحديات عالمية جسيمة، أبرزها آثار جائحة كوفيد، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، ودمر عشرات المدارس والجامعات، والمواقع الأثرية، ودور العبادة، واستهدف الإعلاميين، فضلا عن الأزمات الإنسانية، وظروف الطوارئ في دول عدة، وهو ما استدعى من اليونسكو التحرك العاجل للتخفيف من آثارها وحماية مجالات عملها».



وأكد الوزير أن التعاون بين مصر واليونسكو شهد خلال العامين الماضيين تطورات إيجابية، من أبرزها دعم المجلس التنفيذي لمبادرة التكيف والصمود في مجال المياه (AWARe) وإدماجها ضمن البرنامج الحكومي الدولي للمياه (IHP)، ومشاركة مصر في إحياء برنامج FRIEND-Nile كما اعتمد المجلس قرار «بنك المعرفة المصري»، وزارت وفود دولية مصر في مايو 2024 للاطلاع على تجربته، إلى جانب توقيع اتفاقية بين مصر واليونسكو، لدعم التعاون الأكاديمي في الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري، شملت إنشاء الأكاديمية الدولية لتعزيز الاستدامة البيئية ودعم جهود إعادة الإعمار في مناطق النزاعات بإفريقيا والشرق الأوسط.