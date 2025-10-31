حاكمة طوكيو: تطورات إيجابية في اليابان على صعيد القيادة النسائية والمرحلة المقبلة ستشهد استفادة أوسع من طاقات المرأة في الاقتصاد والحوكمة والابتكار



أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة أن زيارة حاكمة طوكيو يوريكو كويكي الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية تعكس عمق أواصر الصداقة التاريخية والعلاقات الراسخة الكويتية - اليابانية.



وقالت د.الحويلة في كلمة ترحيبية بحاكمة طوكيو والوفد المرافق لها خلال زيارتها الجمعية إن حضور كويكي «المتميز بيننا اليوم في بلدها الثاني الكويت يعبر بصدق عن حرصنا المشترك على تعزيز الشراكات التنموية والإنسانية والثقافية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب بين بلدينا الصديقين».



وثمنت هذه الزيارة متمنية لحاكمة طوكيو والوفد المرافق لها طيب الإقامة ودوام التوفيق في جهودها المتميزة لخدمة العلاقات الثنائية وتعزيز جسور التفاهم الراسخة بين الشعبين الصديقين.



من جانبها عبرت حاكمة طوكيو في كلمة مماثلة عن الاعتزاز بلقاء قيادات العمل الاجتماعي في الكويت وعن تقديرها لوزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة مؤكدة أن اللقاء يترجم عمق الصداقة والتعاون بين بلادها ودولة الكويت.



وأشادت كويكي برسالة الجمعية ومسيرتها في الارتقاء بمكانة المرأة وتعزيز دورها الثقافي والمجتمعي لافتة إلى أن تمكين المرأة ركيزة لتنمية شاملة وازدهار قائلة «أثق بأن توسيع مشاركة المرأة في مواقع التأثير وصنع القرار يثري المجتمع ويسرع وتيرة التقدم».



وأشارت إلى التطورات الإيجابية في اليابان على صعيد القيادة النسائية، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد استفادة أوسع من طاقات المرأة في الاقتصاد والحوكمة والابتكار.



وأضافت أن التعاون بين الكويت واليابان في مجالات تمكين المرأة والتعليم والثقافة «يمثل جسرا عمليا يترجم القيم المشتركة إلى مبادرات تحدث فرقا ملموسا».



وأعربت كويكي عن تطلعها إلى تعزيز تبادل الخبرات والبرامج المشتركة بين المؤسسات النسائية في البلدين الصديقين بما يدعم بناء قدرات الأجيال الشابة ويوطد جسور التفاهم والتقارب بين الشعبين.



من ناحيتها رحبت رئيس مجلس إدارة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية د.منال الديحاني بحاكمة طوكيو والوفد المرافق وبوزيرة «الشؤون» د.الحويلة وبسفير اليابان لدى البلاد كينيتشيرو موكاي مؤكدة أن الزيارة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين الكويت واليابان القائمة على التعاون والاحترام المتبادل والأهداف التنموية المشتركة.



وأعربت د.الديحاني عن تقديرها لجهود وزير الشؤون والسفير الياباني في تمكين المرأة وتنمية المجتمع معتبرة وجود حاكمة طوكيو «مصدر فخر وفرصة لتعزيز الشراكات الداعمة لبناء مجتمعات أكثر تمكين وازدهار» مشيدة بالتجربة اليابانية في الابتكار والحوكمة والريادة النسائية باعتبارها نموذجا ملهما.



وعبرت عن التهنئة لليابان باختيار سيدة لرئاسة الوزراء هناك هي ساناي تاكايتشي «في إنجاز تاريخي يعزز المساواة بين الجنسين» مؤكدة أن مسيرة حاكمة طوكيو كويكي تمثل نموذجا عالميا ومصدر إلهام.



وفي سياق الزيارة ألقت رئيس مركز دراسات وأبحاث المرأة في جامعة الكويت د.نورة شعيبي كلمة استعرضت فيها دور المركز ومشاريعه البحثية والمجتمعية الرامية إلى دعم قضايا المرأة الكويتية وتمكينها في مجالات التعليم والقيادة والريادة والمشاركة في صنع القرار مشيرة إلى أن المركز يعمل على تعزيز الشراكات الأكاديمية والمجتمعية لتنمية قدرات النساء والشابات الكويتيات وتأهيلهن للمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأكدت د.شعيبي سعي المركز من خلال برامجه ومبادراته إلى تحقيق التكامل بين البحث العلمي والسياسات العامة في مجال شؤون المرأة بما ينعكس إيجابا على استقرار الأسرة وتقدم المجتمع الكويتي.