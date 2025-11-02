

كشف الفنان رامي عياش عن سر مؤثر ورسالة خاصة لم يكن جمهوره يعرفها من قبل، وذلك في منشور شاركه عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن أغنيته الجديدة «وبترحل» التي طرحها أخيرا، حاول على مدى ثماني سنوات أن يسجلها، لكنه كان يفشل في كل مرة بسبب مشاعره الجياشة التي كانت تخونه وتمنعه من إتمامها، وكتب قائلا: «ثماني سنوات مرت، وكل يوم فيها أقاوم الشعور نفسه: الغصة، منذ ذلك الوقت، وكلما دخلت الستوديو لأغني تلك الأغنية، فشلت، خانني صوتي، سكت، فغادرت، وفي كل مرة أعود وأقول لنفسي: غدا أغنيها، عندما أهدأ، عندما أتصالح مع الفقد، عندما أتعافى، ولكن منذ شهر فقط، دخلت الاستوديو، لكن هذه المرة لم أغادر.. غنيت».

وفي نفس السياق، قال عياش، في تصريحات صحافية له، إن «وبترحل» ليست مجرد أغنية، بل رسالة وفاء لصديق وأخ ورفيق درب رحل، وترك غيابا لا يعوض، مؤكدا أن العمل يحمل وجع الفقد الحقيقي وصدى الذكريات التي لا تموت، وأن الأغنية من أصعب ما غنى في مسيرته، لأنها تجمع بين مقامات وطبقات موسيقية وسرعات مختلفة.