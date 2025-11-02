مفرح الشمري



تقديراً لمساهماته في الكتابة وإدارة المشهد المسرحي الإماراتي والعربي، قررت وزارة الثقافة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة منح الكاتب والمؤلف المسرحي إسماعيل عبدالله، أمين عام الهيئة العربية للمسرح، وسام الإمارات للثقافة والإبداع طبقة العطاء، والذي يعد أول وسام ثقافي يمنح لتقدير المساهمين والمبدعين، الذين تميزوا بإبداعاتهم اللافتة، في المجالات الثقافية والابداعية، ومساهماتهم عبر مشاريعهم الرائدة في إثراء المشهد الثقافي في دولة الإمارات والعالم، ويمثل هذا الوسام امتدادا لجائزة الإمارات التقديرية للفنون والعلوم والآداب أعلى مستوى للتقدير في مجال الثقافة والفنون بدولة الإمارات العربية، وسيتم تقليد الكاتب اسماعيل عبدالله الوسام 5 الجاري خلال الاجتماعات السنوية لأصحاب السمو في دولة الإمارات.