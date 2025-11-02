

ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن جامعة الكويت دعت إلى تقديم الإقرار السنوي لبيانات المستفيدين من ميزة الرعاية السكنية (بدل السكن)، وذلك عبر نظام الخدمة الذاتية (Self Service) في نظام الموارد البشرية، اعتبارا من أول نوفمبر 2025، وفقا للائحة الرعاية السكنية المعتمدة، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز الدورة المستندية وتطوير العمل الإداري، وضمان حسن سير الإجراءات داخل الجامعة، إلى جانب التيسير على أعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة المستحقين لهذه الميزة. وأوضحت أن تقديم الإقرار يتم إلكترونيا عبر الخدمة الذاتية، ويمكن للمعنيين الاطلاع على آلية التقديم من خلال الدليل التوضيحي المتاح داخل النظام، مشددة على أن عدم إدخال الإقرار السنوي في الموعد المحدد سيترتب عليه وقف صرف ميزة الرعاية السكنية اعتبارا من 1 يناير 2026، وذلك استنادا إلى المادة رقم (2) من لائحة الرعاية السكنية، مع التأكيد على أن المطالبة بالحقوق المالية المقررة لا تقبل بعد مرور سنة من تاريخ الوقف.