تواصل شركة الملا وبهبهاني للسيارات، الموزع المعتمد والوحيد لعلامات كرايسلر، دودج، رام، جيب، ألفا روميو، فيات، أبارث، وموبار في دولة الكويت، التزامها بتعزيز الشراكة الثنائية التي امتدت لما يقارب الـ 20 عاما، والتي جمعت بين اثنين من أبرز موزعي السيارات في الكويت عام 2006، وتعلن عن بدء أعمال البناء لتشييد مركز خدمة جديد كليا لخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار في منطقة الشويخ الصناعية بمدينة الكويت.



وتعد هذه المبادرة جزءا من رؤية الشركة للنمو والاستثمارات الإستراتيجية، إلى جانب التزامها بخدمة العملاء لتعزيز مكانتها الرائدة في الكويت. ويأتي هذا المشروع تأكيدا لالتزام «الملا وبهبهاني للسيارات» بخططها التطويرية في السوق الكويتي، حيث سيسهم في تسريع إنجاز الخدمات وتوفير حلول أكثر كفاءة وراحة للعملاء، مما يعزز مكانة الشركة كواحدة من أبرز مزودي خدمات السيارات في الكويت. وستضم المنشأة الجديدة:



٭ استقبال السيارات: 17 منفذ تسلم وتسليم.



٭ صالة انتظار العملاء: 64 مقعدا، و16 مكتبا خاصا وشبه خاص لمستشاري الخدمة.



٭ قدرات الورشة: 86 منفذا متكاملا، وتشمل:



- 44 منفذا للإصلاحات العامة.



- 28 منفذا للخدمة السريعة.



- 12 منفذا للغسيل.



- مناطق مخصصة للتدريب.



ويمتد مركز الخدمة وقطع الغيار الجديد على مساحة 11250 مترا مربعا بمساحة بناء إجمالية قدرها 20513 مترا مربعا، تشمل الطابق الأرضي والطابق السفلي والسطح، وسيعمل على تحسين شبكة الشركة الحالية من صالات العرض ومراكز الخدمة بشكل كبير واستكمالها لتزويد العملاء بتجربة مبيعات وخدمة ما بعد البيع استثنائية تلبي وتتجاوز أعلى توقعاتهم والمعايير الدولية للجودة وخدمة العملاء.



وتشمل مزايا التميز التشغيلي الأخرى ما يلي:



٭ صمم المرفق مع مراعاة أعلى معايير الاستدامة، حيث يتميز بتحكم كامل في مكيف الهواء لضمان كفاءة الطاقة وعمليات صديقة للبيئة.



٭ مرفق متطور يضم أحدث تقنيات آلات ستيلانتيس.



٭ تتضمن الآلات الذكاء الاصطناعي في تكوينها لتحسين الفهم والقراءة.



٭ سيبنى موقف سيارات المرفق لاستيعاب عمليات تمتد من 20 إلى 30 عاما قادمة.



٭ مواقف السيارات تضم 287 موقفا، منها 25 موقفا مخصصا للعملاء والموظفين، و262 موقفا للسيارات قيد العمل.



وفي شركة الملا وبهبهاني، نقدم لعملائنا الأولوية، الشفافية، الدقة والقيمة التي يتوقعونها من خلال زيارتهم لأي من منشآتنا في الكويت. وتجمع العلامات التجارية التي نمثلها والمشهورة عالميا بين الأسلوب الاستثنائي والأداء الفائق للقيادة. ومركباتنا مجهزة بأحدث ميزات التكنولوجيا والسلامة، تتراوح بين سيارات المدينة الصغيرة الموفرة للوقود وسيارات العضلات الأسطورية والأقوى أداء على الطرق الوعرة، والسيارات العائلية المتوسطة الحجم والعالية الجودة والأداء.