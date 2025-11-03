

يعقوب العوضي



بعد ختام مشاركة منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد في دورة ألعاب آسيا التي اختتمت في البحرين مؤخرا، وحصوله على الميدالية الفضية التي تضاف لإنجازات لعبة اليد الكويتية، توحدت الجهود نحو تحضيرات الأزرق الأول للقادم من المنافسات الدولية المرتقبة، فقد تواصلت استعدادات المنتخب في معسكره المقام حاليا في تونس، إذ شارك في بطولة ودية دولية ضمت منتخبات تونس وغينيا وإيران تحضيرا للمشاركة بدورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تنطلق 7 نوفمبر الجاري في المملكة العربية السعودية، والتي تأتي المشاركة فيها ضمن تحضيرات الأزرق لبطولة آسيا التي تستضيفها البلاد يناير المقبل.



وفي هذا الصدد، أشاد مدير المنتخب عبدالعزيز الزعابي بجهود الجهازين الإداري والفني بقيادة المدرب الآيسلندي آرون كريستانسون، وقال: تسير خطة الإعداد بالصورة المطلوبة والجميع يضاعف جهوده للوصول بالمنتخب إلى أعلى درجة من الجاهزية بغرض المشاركة في البطولة المرتقبة بالصورة المناسبة، وبما يليق باسم وسمعة كرة اليد الكويتية.



وكان الجهاز الفني قد ركز جهوده على الجانب البدني قبيل المشاركة في البطولة الدولية وطبق بعض الجوانب التكتيكية في المباريات التي شارك فيها، كما وضع الجهاز الفني اللمحات النهائية للأسلوبين الدفاعي والهجومي اللذين سيخوض بهما المنافسات المنتظرة.



إلى ذلك، تقام اليوم مباراتان ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة التنشيطية على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، حيث يلتقي السالمية (نقطة واحدة) مع الصليبخات (4 نقاط) في الـ 5:00 مساء، بينما يلتقي برقان (4 نقاط) واليرموك (4 نقاط) في الـ 7.