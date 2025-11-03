

الدوحة - فريد عبدالباقي



تدخل الأندية القطرية مرحلة حاسمة، إذ تخوض جولة جديدة تحمل شعار «تصحيح المسار» والعودة بقوة إلى دائرة المنافسة.



ومع وصول بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة «2025-2026» إلى منتصف مرحلة المجموعات، تتجه الأنظار إلى 12 مواجهة مثيرة ستحدد ملامح الطريق نحو الدور ثمن النهائي، خصوصا في منطقة الغرب التي تشهد قمما واعدة بالندية بين كبار الأندية الخليجية والآسيوية.



وتبرز من بين تلك المواجهات ثلاث مباريات مصيرية للفرق القطرية، حيث يسعى الدحيل، والغرافة، والسد إلى تحسين مراكزها وتعويض ما فاتها في الجولات السابقة، بينما يواصل الأهلي القطري مشواره الطموح في دوري أبطال آسيا 2 ساعيا إلى حسم التأهل مبكرا.



ويخوض الغرافة اختبارا من العيار الثقيل حين يستضيف الهلال السعودي متصدر مجموعته بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، في الـ 9:15 مساء، على ستاد أحمد بن علي بنادي الريان، ويحتل الغرافة المركز الثامن برصيد (3 نقاط)، ويدرك أن الفوز على بطل آسيا السابق سيكون دفعة قوية في طريق استعادة الاتزان ورفع المعنويات.



ويستضيف الدحيل شباب أهلي دبي الإماراتي في الـ 7 مساء، على ستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، بعدما تلقى الفريق القطري خسارة موجعة في الجولة الماضية أمام الوحدة الإماراتي 1-3، جعلته في المركز العاشر بنقطة واحدة فقط، فيما يحتل شباب أهلي دبي المركز الثالث برصيد 7 نقاط.



ويشهد اليوم أيضا مواجهات تجمع بين ناساف كارشي الأوزبكي «المركز الـ 12 الأخير بلا رصيد»، مع الوحدة الإماراتي «الرابع برصيد 7 نقاط»، في الـ 6:45 مساء على الملعب المركزي في قرشي، ويحل الشرطة العراقي «المركز الـ 11 برصيد نقطة واحدة»، ضيفا على تراكتور سازي تبريز الإيراني «الخامس برصيد 5 نقاط»، في الـ 7:30 مساء، على ستاد ياديغار إمام «تبريز».



من جانب آخر، استعاد نادي الشمال نغمة الانتصارات بعد تجاوز نادي أم صلال بنتيجة كبيرة 5-0، وفي مباراة أخرى، حقق الأهلي فوزا ثمينا على حساب السيلية 2-1.