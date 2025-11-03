يعمل الفنان أحمد السقا على أكثر من فيلم حاليا، منها «هيروشيما» الذي انطلق تصويره مؤخرا، ويشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: دياب، ياسمين رئيس، حنان مطاوع، أحمد رزق، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، علاء مرسي، والعمل تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج أحمد نادر جلال.



وينتمي «هيروشيما» لأفلام الأكشن والغموض، حيث يسلط الضوء على خطورة التكنولوجيا عندما تستخدم بشكل خاطئ، وتأثيرها السلبي على العلاقات الإنسانية، كما يناقش الفيلم فكرة «الفضيحة الرقمية»، وتأثيرها المدمر على المجتمع.



ويأتي ذلك، إلى جانب مواصلة التحضير لفيلمه الثاني، الذي يحمل اسم «الديب» فقد سبق وتعاقد على بطولته العام الماضي، إلا أن المشروع توقف بشكل مؤقت، لانشغاله آنذاك بالجزء الثاني لمسلسل «العتاولة» الذي عرض في رمضان هذا العام، تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد سلامة، وتدور أحداثه في إطار بوليسي.



من جهة أخرى، حسم السقا موقفه، حيث قرر رسميا، حسب مجلة «سيدتي»، الغياب في الموسم الرمضاني واعدا جمهوره بمسلسل رمضاني جديد في ٢٠٢٧.