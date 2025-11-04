

القاهرة - محمد سامي



وصلت بعثات أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا مساء أمس الإثنين إلى الإمارات استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري، حيث يشارك الأهلي كبطل الدوري، والزمالك كحامل لقب كأس مصر، وسيراميكا كليوباترا كحامل لقب كأس الرابطة، وبيراميدز بدعوة من الشركة المنظمة.



وغادرت بعثات الفرق الـ 4 عقب خوض مواجهات الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز، والتي شهدت تغيرات جوهرية في خريطة جدول الترتيب قبل انطلاقة «السوبر»، حيث سقط الأهلي بقيادة المدرب الدنماركي ييس ثوروب في فخ التعادل للمباراة الثانية على التوالي، بتعادله السلبي مع المصري البورسعيدي في برج العرب، بعدما أهدر أحمد سيد زيزو ضربة جزاء في الوقت القاتل (90+5)، ليرفع الفريق رصيده إلى 23 نقطة في الوصافة بفارق 3 نقاط كاملة عن المتصدر سيراميكا كليوباترا الذي انتزع فوزا دراميا على بتروجيت (2-1) بهدفي النيجيري صديق إيجولا في الوقت بدل الضائع من اللقاء.



وأقر ثوروب بعد اللقاء بوجود مشكلة ثقة داخل الفريق قائلا: «الفريق يتحسن بمرور الوقت، لكن ينقصنا ترجمة الفرص إلى أهداف».



فيما استعاد الزمالك عافيته سريعا، وحقق فوزا مهما على طلائع الجيش 3-1، رافعا رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث، وذلك في أول اختبار للمدرب المؤقت أحمد عبدالرؤوف الذي صرح عقب اللقاء: «توليت المهمة في توقيت صعب، ولكن لاعبو الفريق كانوا على قدر المسؤولية، والتجهيز للسوبر أمام بيراميدز سيكون مختلف».



أما بيراميدز فحقق انتصارا متوقعا على ضيفه الاتحاد السكندري 2-1، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة من 9 مباريات فقط، مع بقاء مباراتين مؤجلتين له، بينما سقط ممثل الإسكندرية للمركز قبل الأخير بـ 8 نقاط من 12 مباراة.



ومن المقرر أن تنطلق منافسات السوبر الخميس المقبل، حيث يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في المواجهة الأولى على ستاد هزاع بن زايد، بينما تجمع المباراة الثانية بين الزمالك وبيراميدز في اليوم ذاته على ملعب آل نهيان.



هذا، وتتواصل اليوم منافسات الجولة الـ 13 اليوم بـ 3 مواجهات، حيث يلتقي وادي دجلة (19 نقطة) مع حرس الحدود (12 نقطة) في السادسة مساء، وفي تمام الساعة التاسعة، يصطدم زد (16 نقطة) بنظيره البنك الأهلي (15 نقطة)، ويستضيف المقاولون العرب (9 نقاط) نظيره سموحة (15 نقطة).



على صعيد آخر، يستهل منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما مشواره في بطولة كأس العالم المقامة في قطر، عندما يلتقي منتخب هايتي مساء اليوم الثلاثاء في الـ 4:30 بتوقيت الكويت ضمن مباريات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا فنزويلا وإنجلترا اللذين يتواجهان في الـ 6:30 مساء.



وحرص رئيس اتحاد الكرة المصري م.هاني أبوريدة على حضور المران الختامي لدعم الجهاز الفني بقيادة أحمد الكاس واللاعبين وتحفيزهم على تحقيق بداية قوية في البطولة العالمية.