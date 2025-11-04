في إطار استراتيجيته الرامية إلى تعزيز الشراكات مع الشركات الوطنية الرائدة لتقديم قيمة مضافة للمجتمع، أعلن بنك وربة عن توقيع شراكة استراتيجية جديدة مع أسيكو المجموعة التي تعد إحدى الشركات الوطنية الرائدة في قطاع مواد البناء والإنشاءات في الكويت والمنطقة، حيث تهدف هذه الشراكة إلى تقديم حلول تمويلية متكاملة ومزايا استثنائية تساعد العملاء على تحقيق حلمهم ببناء بيت أحلامهم.



وتأتي هذه الشراكة تجسيدا لالتزام بنك وربة بدعم فئة كبيرة من المجتمع في تحقيق تطلعاته من خلال التعاون مع أبرز الشركات الوطنية المتخصصة في مجال بناء البيوت الخاصة، فيما تعكس هذه المبادرة رؤية البنك الاستراتيجية في بناء شراكات قوية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتقديم خدمات متميزة للعملاء.



وبهذه المناسبة، قال مساعد المزيد نائب رئيس المجموعة المصرفية للأفراد في بنك وربة: تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع «أسيكو» نموذجا متقدما للتكامل بين القطاع المصرفي والقطاع الإنشائي، حيث نعيد تعريف مفهوم الخدمات المصرفية من خلال خلق منظومة متكاملة تحول رحلة بناء المنزل إلى تجربة سلسة وميسرة، وإن رؤيتنا تتجاوز مجرد تقديم التمويل لتشمل بناء شراكات استراتيجية مع رواد الصناعة المحلية، بما يخلق قيمة مضافة حقيقية ومستدامة لعملائنا والاقتصاد الوطني على حد سواء. وأضاف: في عصر يتسارع فيه التطور الاقتصادي، نؤمن في بنك وربة بأن القوة الحقيقية تكمن في بناء تحالفات استراتيجية مع الشركات الرائدة التي تشاركنا الرؤية والقيم، وشراكتنا مع أسيكو ليست مجرد اتفاقية تجارية، بل هي استثمار طويل المدى في المستقبل، ونحن نضع معايير جديدة في القطاع المصرفي من خلال تقديم حلول مبتكرة تجمع بين التمويل الذكي والشراكات الاستراتيجية، ما يمكن عملاءنا من تحقيق أحلامهم بكفاءة وفعالية لا مثيل لها.



من جانبه، أعرب م.محمد ياسين المدير التنفيذي في أسيكو المجموعة، عن سعادته بهذا التعاون مع بنك إسلامي يعد الأسرع نموا في الكويت، وقال: تتيح هذه الشراكة تقديم قيمة مضافة استثنائية لعملائنا من خلال الجمع بين خبرتنا في مجال بناء البيوت ذات جودة عالية مع الحلول التمويلية المبتكرة التي يقدمها بنك وربة.



وشدد الياسين على أن هذه الشراكة الجديدة تعكس استمرار الثقة المحلية والإقليمية في قدرات «أسيكو» على تنفيذ وفق أعلى المعايير، ويرسخ دورها كشريك استراتيجي في بناء مستقبل أكثر تطورا واستدامة، في حين تبقى «أسيكو» ملتزمة بدورها الوطني عبر تلبية متطلبات أصحاب البيوت، مستندة إلى جودة منتجاتها وابتكاراتها الهندسية، وكفاءة فرقها التنفيذية.



وأضاف: إن هذا التعاون ليس وليد اللحظة، بل يقوم على محطات نجاح عديدة تعكس الثقة المتبادلة والتكامل التشغيلي والتميز الفني والالتزام المشترك بالابتكار والكفاءة على مدار 35 عاما حيث نعتز في أسيكو بكوننا شريك وطني فعلي يركز على إرساء معايير جديدة للجودة والابتكار في الكويت وذلك يتجسد في الضمان الممتد حتى 30 سنة على الهيكل الإنشائي، إلى جانب خدمات الصيانة السنوية المتكاملة التي تضمن راحة البال واستمرارية الجودة لعملائنا، لنكون في أسيكو الشريك الفعلي للمواطن لبقية العمر.



وتقدم الشراكة الجديدة مجموعة شاملة من المزايا والخدمات التي تهدف إلى تسهيل رحلة بناء البيت وتوفير قيمة مضافة حقيقية للعملاء. وتشمل هذه المزايا استرداد نقدي يصل إلى 2000 دينار لعملاء بنك وربة الذين يوقعون عقد إنشاءات مع أسيكو المجموعة ويحصلون على تمويل إسكاني من البنك، ما يوفر دعما ماليا إضافيا يساعدهم في تحقيق أحلامهم السكنية.



وبالإضافة إلى ذلك، سيحصل عملاء بنك وربة على جميع قسائم الخصم من شركاء أسيكو المجموعة كجزء من باقة المزايا الشاملة المقدمة للعملاء، وذلك لتوسيع نطاق الفوائد المتاحة وتعزيز من قيمة الشراكة.