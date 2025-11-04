القاهرة - محمد صلاح



واجه عدد من النجوم بعض الأزمات والمفاجآت في أعمالهم المقبلة والتي كان من المقرر أن تعرض في رمضان المقبل، إلا أن صنّاع هذه المسلسلات فاجأوا أبطالها وأعلنوا خروجها من الموسم، وأبرز الأعمال مسلسل «درجة الغليان» الذي فوجئت بطلته الفنانة منة شلبي بقرار الشركة بعدم عرضه في رمضان رغم إعلانها أنه سيكون ضمن الموسم المقبل. ودخل الفنان كريم محمود عبدالعزيز قائمة المغادرين للسباق الدرامي الرمضاني، حيث كان من المقرر أن ينافس بمسلسل «دهب حر»، لكن صناع العمل أعلنوا، وفق مجلة «لها»، عن خروجه من السباق في مفاجأة أخرى.



من ناحية أخرى، يشهد الموسم الرمضاني المقبل منافسة شديدة، وذلك بعد إعلان أكثر من نجم العودة إليه بعد سنوات من الغياب طالت لدى البعض وقصرت مع البعض الآخر، لتكون هذه العودة بمنزلة شرارة ستشعل موسم رمضان 2026، وتدعمه بجرعة درامية مكثفة.