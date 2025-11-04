اتفقت جمعية المهندسين وإدارة التوعية المرورية بوزارة الداخلية، على نشر أفلام وبرامج توعية تقوم الإدارة بإنتاجها في مواقع وحسابات التواصل الاجتماعي للجمعية.



جاء ذلك خلال استضافة الجمعية لندوة توعية حول قانون المرور الجديد وآثاره الإيجابية نظمتها لجنة النقل والمرور بعنوان «نحو مستقبل مروري أكثر وعيا» وشارك فيها أمين السر م.فهد العتيبي ورئيس لجنة النقل والمرور م.فواز العنزي وأعضاء اللجنة، م.سلمان خالد العنزي، م.محمد العازمي وم.حمد العازمي.



حضر الندوة مساعد مدير عام المرور لشؤون المخالفات والتراخيص العميد محمد ضيدان الصبحان، والعقيد محمد فيحان الجرمان من إدارة المخالفات المرورية ومساعد مدير إدارة التوعية المرورية المقدم عبدالله بوحسن، وخبيرين فنيين من قسم معاينة الحوادث بالإدارة الهندسية م.حمد العجمي وم.علي بهزاد.



وأكد أمين سر الجمعية م.فهد العتيبي خلال الندوة حرص الجمعية على دعم جهود مختلف الأجهزة الحكومية من خلال عملنا التطوعي، لافتا إلى أن تعاوننا مع وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور له آثار إيجابية في رفع مستوى الوعي لدى الجمهور.



وأضاف العتيبي: لا بد أن نأخذ في الاعتبار أننا نشهد عملية صيانة جذرية لكل الطرق ما يتطلب تعاونا من قبل مستخدمي الطرق، مشيرا إلى حاجة هذه الصيانة إلى متطلبات فنية ومناخية محددة لكي تقوم الجهات المعنية بتنفيذها على أكمل وجه.



بدوره، توجه رئيس لجنة النقل والمرور م.فواز العنزي بالشكر لتعاون إدارة المرور مع الجمعية لعقد الندوة، مضيفا أننا كمهندسين حريصون على أداء دورنا المجتمعي والتوعوي والتعاون مع وزارة الداخلية، في إطار الشراكة المستمرة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لنشر الوعي المروري وتعزيز ثقافة الالتزام بالقانون، لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.



وقال العنزي إن اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على أبرز التعديلات التي شملها قانون المرور الجديد، وفهم آثارها الإيجابية في تعزيز السلامة المرورية، والحد من نسبة الحوادث والمخالفات، وتحقيق بيئة مرورية أكثر انضباطا وأمانا.



وخلال الندوة، ركز المتحدثون من مختلف الإدارات المروية المشاركة على شرح الآثار الإيجابية التي شهدناها منذ تطبيق قانون المرور الجديد، مؤكدين انخفاض أعداد الضحايا ونسب المخالفات والحوادث، داعين الجميع إلى التعاون مع المرور ومتابعة حسابات الإدارة في مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على كافة المستجدات والتقيد بأنظمة وقواعد المرور والأخذ بعين الاعتبار أعمال الصيانة التي تقوم بها وزارة الأشغال العامة للطرق.