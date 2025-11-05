العمل على تعزيز موقع الشركة الريادي كناقل وطني يسهم في تطوير صناعة النقل الجوي بالبلاد



شاركت شركة الخطوط الجوية الكويتية في أعمال الجمعية العامة الثامنة والخمسين للاتحاد العربي للنقل الجوي (AACO)، التي أقيمت في مدينة الرباط بالمملكة المغربية خلال الفترة من 3 - 5 نوفمبر 2025، وذلك بمشاركة نخبة من ممثلي شركات الطيران العربية، وعدد من الخبراء وصناع القرار في قطاع النقل الجوي.



وبهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عبدالمحسن سالم الفقعان أن «الكويتية» تحرص دائما على دعم جميع المبادرات والقرارات التي تصب في مصلحة تطوير قطاع الطيران العربي ومنظومة النقل الجوي بشكل عام، مشيرا إلى أن ذلك يأتي انطلاقا من إيمانها بأهمية التكامل والتعاون بين شركات الطيران العربية لمواجهة التحديات وتعزيز التنافسية في هذا القطاع الحيوي.



وأضاف الفقعان قائلا: «الخطوط الجوية الكويتية تسعى دوما إلى مواكبة أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة في قطاع الطيران العالمي، والعمل على تعزيز موقعها الريادي كناقل وطني للكويت يسهم وبشكل كبير في تطوير صناعة النقل الجوي في البلاد، وذلك تماشيا مع خطط الدولة ورؤيتها المستقبلية كويت جديدة 2035 الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات».



وشدد الفقعان على أهمية استمرار التنسيق بين شركات الطيران الأعضاء في الاتحاد العربي للنقل الجوي بما يسهم في دعم مسيرة النمو والابتكار في مجال الطيران العربي.



واختتم الفقعان تصريحه بتقديم الشكر والتقدير إلى القائمين على تنظيم أعمال الجمعية العامة، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد العربي للنقل الجوي وجميع المشاركين لإنجاح هذا الحدث المهم، معبرا عن تقدير «الكويتية» لجميع الحضور والمساهمين في تعزيز التعاون والشراكة بين شركات الطيران العربية وبما يحقق من تقدم وازدهار لقطاع النقل الجوي في المنطقة.