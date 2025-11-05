Note: English translation is not 100% accurate
«مينزيز» ستنهي من خلال شركتها التابعة «ناس» عملياتها في مطار الكويت الدولي بتاريخ 31 يناير 2026 وفقاً لإفصاح على موقع البورصة أمس
«الطيران المدني» تبلغ «مينزيز» التابعة لـ «أجيليتي» بعدم المضي قدماً في منح عقد المناولة الأرضية الدولي بالمطار
5 نوفمبر 2025
- إيرادات العقد تقدّر بنحو 3.6% من الإيرادات السنوية التقديرية لـ «مينزيز».. و2.1% من الإيرادات المجمعة التقديرية لـ «أجيليتي جلوبال» لسنة 2025
- انعكاس أثر المعلومات سيظهر على البيانات المالية لشركة «أجيليتي جلوبال» ابتداءً من فبراير 2026