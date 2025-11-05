أعلنت شركة التطوير القابضة عن تعيين محمد الجوعان مديرا لإدارة الاندماج والاستحواذ، في خطوة تؤكد نهج الشركة في استقطاب الكفاءات الوطنية ذات الخبرة العميقة والرؤية الاستراتيجية في مجالات الاستثمار والتمويل والتطوير المؤسسي.



ويمتلك الجوعان خبرة تمتد لأكثر من 19 عاما في القطاع المالي والاستثماري شغل خلالها مناصب قيادية في مؤسسات بارزة، من بينها بنك HSBC وشركة الاستثمارات الوطنية وبيت الاستثمار العالمي (غلوبال) وشركة الأهلي كابيتال التابعة للبنك الأهلي الكويتي كما يحمل درجتي الماجستير في التمويل من جامعة فيرلي ديكنسون والاقتصاد من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا إلى جانب عدد من الشهادات المهنية العالمية من أبرزها: PfMP، FPWMP، FMVA، CMSA، CISI، M&AP، كما شغل الجوعان أيضا منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في الجمعية الاقتصادية الكويتية منذ عام 2020 إضافة إلى عضويته في عدد من المجالس واللجان الاقتصادية مما يعكس حضوره المهني المؤثر وخبرته في بناء الشراكات وتطوير بيئات الأعمال.



وفي هذا السياق، صرح مهند يوسف مدير الإعلام والعلاقات العامة في شركة التطوير القابضة قائلا: انضمام محمد الجوعان إلى فريقنا يمثل إضافة نوعية لمسيرة التطوير القابضة ويعكس التزامنا الراسخ بتعزيز قدراتنا في مجالات الاندماج والاستحواذ التي تشكل محورا رئيسيا في استراتيجية النمو المستقبلية للشركة ولا شك في أن خبراته الواسعة ورؤيته التحليلية العميقة ستسهمان في ترسيخ مكانة الشركة كأحد الفاعلين الرئيسيين في مشهد الاستثمار الكويتي والإقليمي.



وأضاف: نؤمن بأن بناء المستقبل يتطلب مزيجا من الفكر المالي الراسخ والقيادة الملهمة، والجوعان يجسد هذا المزيج بخبرته وشغفه وقدرته على تحويل الرؤى إلى نتائج ملموسة.



وتأتي هذه الخطوة ضمن إستراتيجية شركة التطوير القابضة الرامية إلى توسيع محفظتها الاستثمارية وتنمية عملياتها في الأسواق المحلية والإقليمية من خلال التركيز على الفرص ذات القيمة المضافة وتعزيز الكفاءات القيادية القادرة على مواكبة التحولات في بيئة الأعمال العالمية.