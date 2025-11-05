المجلس اطلع على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للأمن الغذائي والدوائي والمائي

الاستثمار في التكنولوجيا المبتكرة لتعزيز إنتاج المياه مع المحافظة على الموارد الطبيعية

تكليف وزارة الكهرباء باستكمال جهود تعزيز منظومة الأمن المائي في البلاد

الموافقة على مبادرات وتبرعات من أفراد وشركات وجمعيات تعاونية تتعلق بالزراعات التجميلية

اعتماد محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية المتضمن حالات فقدها وسحبها من بعض الأشخاص





عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:



اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.



من جانب آخر، أحيط مجلس الوزراء علما بأعضاء الوفد الرسمي المرافق لممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته الرسمية إلى دولة قطر الشقيقة لترؤس وفد الكويت المشارك في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية والذي عقد في الدوحة أمس الثلاثاء والذي يتكون من وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد محمد الخالد ومندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي ومساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج، إضافة إلى مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء حمد مبارك بن سبت.



من جهة أخرى، أحاط ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم مجلس الوزراء علما بنتائج مشاركته في النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار والتي عقدت تحت شعار «مفتاح الازدهار» في عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة الرياض الأسبوع الماضي بحضور رؤساء الدول والوزراء ومسؤولي صناديق الثروة السيادية وكبار المسؤولين التنفيذيين والرواد في مختلف المجالات والذي تضمن عدة جلسات حوارية وورش عمل ومباحثات ثنائية تركزت حول استراتيجيات تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.



من جانب آخر، أحاطت وزيرة الأشغال العامة ورئيسة بعثة الشرف المرافقة لنائب رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة هان تشنغ خلال زيارته الرسمية إلى البلاد يومي السبت والأحد الماضيين د.نورة المشعان مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة وفحوى لقاء نائب الرئيس الصيني مع صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وكذلك المباحثات الرسمية التي عقدت بين الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة والتي ترأس فيها سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الجانب الكويتي فيها، فيما ترأس نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة هان تشنغ الجانب الصيني وأيضا لقاءه بسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء والتي تركزت على العلاقات الثنائية التي تجمع الكويت بجمهورية الصين الشعبية الصديقة وما تشهده من تطور ونمو مستمرين إلى جانب بحث أوجه التعاون القائم بين البلدين وسبل تعزيزه في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك واستعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بشأن مذكرة التفاهم بين حكومة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مجال النقل البري وأصول الطرق بغرض تحديد إطار التعاون لتطوير وتحديث منظومتي النقل البري والنقل بالسكك الحديدية وتبادل الخبرات والمعرفة في التشريعات المنظمة لنقل الركاب والبضائع عبر الطرق والسكك الحديدية بما يتماشى مع التطورات العالمية وتشجيع الاستثمارات المشتركة في مشاريع النقل البري ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير أنظمة النقل الذكي والتقنيات الحديثة، إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات في إدارة أصول الطرق من خلال توظيف الأنظمة الذكية للمراقبة والتحكم بما يعزز كفاءتها وجودتها التشغيلية وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات خفض التكاليف التشغيلية لأصول الطرق ومرافقها وتطبيق معايير الاستدامة البيئية في مشاريع الطرق، وقرر مجلس الوزراء رفع مشروع المرسوم إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للخدمات العامة والذي تضمن تقرير لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء حول المبادرات والتبرعات المقدمة من بعض الأفراد والشركات والجمعيات التعاونية الاستهلاكية والمتعلقة بالزراعات التجميلية على الطرق الرئيسية السريعة والشوارع والدوارات والحدائق العامة داخل المناطق السكنية ووضع نصب تذكاري عند أحد التقاطعات بين الشوارع الرئيسية لإبراز الجوانب الجمالية في البلاد، إضافة إلى تأهيل واستزراع المرجان في بعض الجزر الكويتية، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تلك المبادرات والتبرعات، معربا عن شكره وتقديره للأفراد والشركات والجمعيات التعاونية الاستهلاكية على تبرعهم الكريم الذي يساهم بدعم جهود الدولة في تطوير الزراعات التجميلية وإبراز الجوانب الجمالية في البلاد، مشيدا بالجهود الملموسة الذي يبذلها محافظ الأحمدي ورئيس لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء الشيخ حمود جابر الأحمد في تعزيز روح المبادرة والمسؤولية المجتمعية وتحفيز الجهات والأفراد على الإسهام في تجميل الكويت وإبراز ملامحها الحضارية.



من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للأمن الغذائي والدوائي والمائي والذي تضمن عدة بنود من أبرزها تقرير وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة حول ما تم اتخاذه بشأن استراتيجية تعزيز منظومة الأمن المائي بالكويت بهدف تعزيز السعة الإنتاجية لمشاريع محطات التحلية وتعزيز السعة التخزينية لمشاريع الشبكة المائية، وذلك من خلال الاستثمار في التكنولوجيا المبتكرة لتعزيز إنتاج المياه مع المحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية ودعم الأبحاث العلمية والدراسات مع الاهتمام ببناء القدرات البشرية المتخصصة بإدارة الموارد المائية، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة باستكمال جهودها بالتنسيق مع الجهات التي تراها مناسبة حول تعزيز تلك المنظومة.



واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.



واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.



رئيس الوزراء هنأ ملك تونغا بالعيد الوطني



بعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الملك توبو السادس ملك مملكة تونغا الصديقة بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده.