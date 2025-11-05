

في إطار التعاون بين وزارة الصحة وكلية الصحة العامة بمركز العلوم الطبية في جامعة الكويت، حضر طلبة مقرر تخصيص الموارد للصحة Resource Allocation for Health ـ السنة الثالثة ـ بقسم الإدارة والسياسة الصحية بالكلية ورشة تقييم التكنولوجيا الصحية Health technology Assessment Training program وذلك بإشراف من استاذ المقرر الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية د.هشام أحمد كلندر والمنتدب في كلية الصحة العامة، والمدرس المساعد جنان المتروك.



وهدفت الورشة إلى تمكين الطلبة من فهم آليات تقييم التكنولوجيا الصحية، وتعزيز قدراتهم في اتخاذ قرارات صحيحة تتعلق بتخصيص وتوزيع الموارد في القطاع الصحي وتقييم التقنيات الطبية، وتهيئتهم لمتطلبات سوق العمل، وذلك من خلال تطبيقات عملية ونقاشات تفاعلية مع المختصين.



وأكد د.كلندر أن إشراك الطلبة في مثل هذه الأنشطة التي تربط الجانب الأكاديمي بالممارسات الواقعية لها أهمية علمية وعملية، مشيرا إلى أن الاستثمار في الكوادر الوطنية الشابة يعد ركيزة أساسية لتطوير النظام الصحي في الكويت.



من جانبها، أشارت المتروك أن هذه الورشة تعد خطوة مهمة في تعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي والممارسات الصحية الواقعية، مشيدة بمستوى التفاعل الذي أبداه الطلبة خلال الورشة.