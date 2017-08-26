محطات سياحية

بقلم: يوسف عبدالرحمن

y.abdul@alanba.com.kw







زرت مملكة البحرين الشقيقة عقب عودتي من مانشستر للمشاركة في عمل خيري، وكان في استقبالي الأخ عبدالجليل الأنصاري.

«عبرت للبحرين» هو عنوان لقصيدة قالها الشاعر الكويتي الشعبي الكبير العم زيد عبدالله الحرب والتي قالها تقريبا في عام 1927 ومعانيها حلوة جميلة ومعبرة ومفرداتها تتحدث عن فترة زمنية بعيدة وقد اقتبست منها عنواني وأنشر بعضاً من ابياتها كشاهد كيف كانت العلاقات الكويتية ـ البحرينية منذ القدم ومازالت وستستمر إن شاء الله.

يوسف عبدالرحمن

حديث عن العمل الخيري مع الزميل عبدالجليل الانصاري

حديث عن العمل الخيري مع الزميل عبدالجليل الانصاري

عبرت بالكويت تعني وصلت للمكان الذي قصدته «عبرت للبحرين» أي ذهبت الى البحرين ومثلما يقول أهل العراق «عبرت الشط»!



اشتهرت البحرين بحضارتها القديمة وقد سميت بـ «دولة اللؤلؤ» يوم «سادت في الطواشه» وكانت المركز الرئيسي لبيع وتجارة اللؤلؤ.



كما اشتهرت بذهبها المنقوش ومجوهراتها وحليها غير ان الحقيقة ان حضارتها الموروثة في تايلوس وأوال ودلمون موجودة وهي حضارات عظيمة تعود الى ما قبل 2800 سنة قبل الميلاد، غير ان





البحرين الحقيقية هي في ناسها وشعبها مما جعلها على الدوام مركزا مهما للتجارة وما زالت، ومن يتسن له زيارة متحف البحرين أو مواقع الآثار يعرف مصداقية سطوري.



مدن بحرينية عريقة



المنامة والمحرق مدينتان مهمتان بمنازلهما العتيقة وأهلهما القدامى، وهما بحق من أجمل مدن البحرين من حيث وجود الأحياء القديمة المحافظة على التاريخ والأصالة والتراث القديم، ولعل الأبواب والشبابيك هناك تلفت نظرك لجمالها خاصة القادمة لنا من الهند وهي شواهد تذكرنا





بماضينا الجميل وذاكرتنا المتجددة.



جزر حالمة



33 جزيرة تشكل مملكة البحرين، جزر متناثرة جميلة حالمة واعدة تخفي أسرار السفن العابرة تحكي التاريخ القديم واشراقة الحاضر.



اليوم عندما تجوب هذه الجزر الجميلة الزرقاء الواعدة تحت حمام أشعة الشمس الرطبة تشعر برفقة الرمال البيضاء والمياه الزرقاء الصافية وحركة الأسماك الآمنة والطيور المهاجرة، انها البحرين أروع الجزر خاصة جزر حوار البكرية والتي ربما





فيها ما لا نعلم من ثروات!



فنادق النجوم



لفنادق البحرين نكهة عجيبة فعلا، فأنا اقضي سفري هناك إما في «الموفنبيك» القريب جدا من المطار إذا كانت سفرة ليوم واحد او في «روتانا امواج»، وهو الفندق المفضل عندي.



فنادق البحرين كثيرة ومستويات ونجوم وخدمات، فاختر ما تشاء حسب ميزانيتك.



متعة المرافق







تملك البحرين سلسلة من المرافق التي تخدم السائح القادم لها عملا او سياحة، وتوجد بها عشرات المطاعم والمقاهي الجديدة والشعبية القديمة، وكل منها له جمهوره، كما ان مطاعمها تقدم انواعا مختلفة من الطعام والاطباق الرئيسية من سمك ولحوم ودجاج وكلها نكهات مختلفة اضافة الى السوشي الفاخر.



التسوق



مراكز التسوق كثيرة في البحرين، فهي ليست مراكز تسوق فقط وانما تملك امكانيات اخرى، حيث تتوافر فيها





المطاعم الممتازة ومراكز الترفيه خاصة مجمع مول السيف وسيتي سنتر والعالي، وهناك حدائق عامة ومرافق واسواق قديمة بضائعها ارخص من البضائع التي توجد في المحلات الفاخرة او المولات.



تبقى البحرين ضي العين.. كالنسمة الحالمة على موج الخليج العربي، صحيح ان رطوبتها قاتلة لكنها تعوضك بحفاوة الاستقبال، فلا عجب ان يسميها اهلها دانة البلدان وشعبها مضياف خاصة اذا سمعت منه: وش هلون!



الفورمولا





انا اتمنى ان يحرص الزائر على (رؤية فورمولا البحرين)، فهي اليوم واحدة من الحلبات العالمية، حيث تسيطر انت بنفسك على عجلة قيادتك في جولة على مسار الكارتينغ الخاص بها، وهي رحلة مشاهدة مثيرة وتشاهد بجانبها ملعب الغولف الملكي ذا الـ 18 حفرة والنهار هناك والليل يتساوى لحجم الاضاءة الليلية المميز.















القصيدة التي قرأتها في ديوان الشاعر زيد عبدالله الحرب طيب الله ثراه ومثواه، وهذه بعض ابياتها:

الشاعر الكويتي زيد عبدالله الحرب

عبرت للبحرين باشرى وبابيع

وادّور الأطماع بسوق المنامة

وبالله عسا ما أتيّه الدرب واضيع

تحمدوا لي أن جيتكم بالسلامة

هذي ثمان سنين تايب ومطيع

ومجنّب درب الهوى والندامة

الفنان البحريني.. إبراهيم الحوطي





وأنا في فندق «روتانا أمواج» شاهدت معرض الفنان البحريني القدير إبراهيم الحوطي، الذي أقام معرضه في هذا الفندق الجميل بريشته التي تعبر عن خوالج نفسه، ولوحاته التي تعكس فترة تاريخية وثقافية مرّ بها الفنان في حياته المديدة، وقد قمت بتصوير هذه اللوحات وعرضها على القارئ الكريم حتى يقف على هذا الإبداع البحريني والتي بالفعل تسر الناظرين إليها.

والجدير بالذكر أن الفنان البحريني إبراهيم الحوطي مولع بالرسم منذ الصغر وتابع تطوير نفسه في هذا المجال بمراسلة المدارس المعروفة بالرسم في مصر، وحضر عشرات المعارض للفنانين والرسامين، وقد عمل مدرسا في البحرين، ثم في إمارة ابوظبي، ثم سافر إلى روما للدراسة، وعمل 21 سنة مهندس برامج في تلفزيون البحرين.

أترككم للاستمتاع بهذا الفنان البحريني ولوحاته الجميلة الواقعية واختياره الموفق للألوان والأشكال.. والحكم لكم..

آثار البحرين لا تطوفك!

وأنت زائر للبحرين عزيزي السائح احرص على مشاهدة تاريخ البحرين القديم في تايلوس وأوال وديلمون حضارة عريقة ممتدة لأكثر من 2800 سنة قبل الميلاد، وقد زرت هناك آثارا تشكل وجهة سياحية للمحب لهذه الآثار التاريخية العريقة مثل:

قلعة البحرين

1 - قلعة البحرين: تحتوي على العديد من الآثار.

2 - مسجد محمد الفاتح: سمي حصن البحرين أو قلعة البرتغال في القرن السادس الميلادي.

3 - مسجد الخميس: بني في عهد الخليفة عمر بن عبدالعزيز.

4 - معبد باربار: معبد ديني بحضارة ديلمون في المواقع الأثرية.

5 - قلعة عراد: بنيت في القرن الخامس عشر الميلادي حصن دفاعي.

6 - بيت سيادي: في منطقة المحرق بناه أحمد بن جاسم سيادي أكبر أثرياء البحرين.

إن زيارة متحف البحرين تعطيك رؤية حقيقية للواقع التاريخي لمملكة البحرين وكل هذه الآثار مسجلة في اليونسكو وهي من البعثة الدنماركية.

جميل أن تمر على متجر الهدايا بمتحف البحرين لتقتني المشغولات اليدوية مثل السلال، الهدايا التذكارية والأقمشة.. البحرين تجربة سياحية حلوة وأصيلة.

مسجد الخميس معبد باربار

قلعة عراد مسجد سيادي ومن خلفه بيت سيادي

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