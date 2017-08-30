يوسف عبدالرحمن

بقلم: يوسف عبدالرحمن

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وتقدست بأطهر ما على الأرض الكعبة الشريفة، بيت الله الحرام، وهذه جولة في رحاب بيت الله الطاهر ونواحيه في كل أرجاء مكة المكرمة وفي المشاعر المقدسة أنقل لكم بالصورة المختارة المنتقاة ليعرف قارئ «الأنباء» العزيز ما يدور في رحاب البلد الحرام في شهر ذي الحجة، وهي سياحة دينية أقدمها لقارئ «الأنباء» وبين يدي قراء «الأنباء» الكرام في كل مكان ولكل الناس لعل أنال بها منهم بعض الدعاء.

وصلاتي وعبادتي ونسكي أقدمها لله عز وجل ضارعا ملبيا متوجها خاشعا وقد امتلأ قلبي بحب الله ورسوله وبيته المطهر وإلى كل الناس هنا وهناك، مطبقا العبادة والشعائر والصلاة والعبادة والنسك والتي أتوجه إليها في كل لحظة وحين، حيث أمرني الله عز وجل.

(ومن حيث خرجت فولّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون) البقرة ـ 150.الحج فريضة نعم ومع هذه الفريضة تتداخل الصور فما أجمله من منظر وعبادة!

الحج المفروض على الإنسان حجة واحدة وما زاد عليها فهو تطوع للإنسان، وثواب الحج المبرور الجنة، فإلى كل الذين يتابعوننا من حجاج وغير حجاج نقولها: لبيك اللهم لبيك، وحج مبرور وذنب مغفور، ونترككم في عبادة الحج وسياحة الاسفار.