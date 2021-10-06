القاهرة - خديجة حمودة

استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي أنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية الأمن القومي المصري على كل الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.



جاء ذلك خلال ترؤس الرئيس السيسي امس، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث بدأ الاجتماع بتقديم التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.



وكان الرئيس السيسي قد وضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول والزعيمين أنور السادات وجمال عبدالناصر، في إطار احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر المجيدة، وترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.



وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي قام يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، حيث عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل وفاء لشهداء مصر الأبرار.



ثم قام الرئيس بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة، ترحما على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته، كما صافح عددا من كبار قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.



كما توجه الرئيس السيسي إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبدالناصر بكوبري القبة، وقام بوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة، ترحما على روحه الطاهرة.



من جهة أخرى، أصدر الرئيس السيسي قرارا بترقية اللواء أركان حرب محمد حجازي عبدالموجود قائد قوات الدفاع الجوي إلى رتبة الفريق.